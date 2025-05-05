幽靈連署案 罷綠青年軍參選添變數

2025/05/05 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉嫌罷免案偽造連署被羈押，黃呂曾言將視參與罷免民進黨立委的青年軍表現，拔擢參選二○二六年台北市議員，而今國民黨青年軍紛被檢調約談，地方人士坦言，國民黨雖採「以罷制罷」口號全力衝刺罷綠委達二階連署，但相對不如罷藍委氣勢，而「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟，與罷免吳沛憶領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡能否在為黨犧牲後出線參選，仍要視後續這批青年軍的危機處理能力；但也有地方人士認為，不排除藍營正為深陷罷免危機的王鴻薇、徐巧芯等人鋪路，方便日後回鍋參選議員。

黃呂錦茹收押 青年軍多人交保

黃呂錦茹過去提及，領銜罷免民進黨立委的青年軍於明年有機會參選台北市議員，青年軍並在國民黨高層的決策下展開罷綠行動。不過隨著北檢擴大偵辦幽靈連署案，「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷免吳沛憶領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡先後被約談到案，並依偽造文書、違反個資法等罪嫌交保，同時限制出海出境。六人中，以賴苡任、滿志剛、劉思吟涉案情節嚴重，以五十萬元交保；李孝亮、林叡三十萬元交保，陳冠安廿萬元交保。

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台北市中正、萬華選區議員應曉薇去年因捲京華城弊案遭收押，同選區的民進黨議員吳沛憶當選立委，目前第五選區可能空出二席。據指出，黃呂錦茹原先有意內推劉思吟、李孝亮及賴苡任參選議員，但自黃呂被收押後，藍營積極反攻大罷免浪潮，黨內對補選議員未有新一步動作。

地方分析不排除被罷免者回鍋選議員

地方人士分析，曾被外界認為補選議員呼聲最高的李孝亮，實際上並不符合國民黨主席朱立倫的用人標準，從近期李母為兒發聲，指擔任領銜人全受國民黨高層指示，並質疑黃呂錦茹疑似為幫丈夫報仇才找李孝亮當領銜人，以及強調兒子不斷遭到國民黨大咖施壓等語，均為原已深陷罷免威脅的國民黨再添風波。儘管李孝亮事後澄清，強調所有作為出於自願，並未被誰逼迫，但該說辭顯然仍無法平息爭議。

地方人士直言，反觀身為罷免吳思瑤的召集人賴苡任，不僅學歷好，從財經法律系畢業後透過五年一貫學制取得學士及碩士學位，再赴北京大學法學院就讀博士班，陸續擔任國民黨副發言人、傅崐萁辦公室助理，參選議員的機會相對更高出一籌。

地方人士則認為，國民黨鑒於二階連署將近尾聲，如今四處奔波反制大罷免，若罷免成立，也不排除讓被罷立委回鍋到不同選區參選議員。

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