政府擬修法 民代赴中納管 村里長須公開行程

政府研議強化赴中規範，要將民代納管。圖為立法院國民黨團總召傅崐萁、立委陳玉珍等人，去年四月前往北京會見中國全國政協主席王滬寧。（資料照，取自網路）

2025/05/05 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為防堵中共統戰滲透，政府研議強化赴中規範。熟稔國安的官員昨受訪強調，政府擬修正兩岸人民關係條例等法律，規範立法委員、民選公職人員前往中國，應先經聯審會許可。基層村里長雖然赴中不必經許可，但為避免中共統戰，也應公開揭露行程，供社會檢視。

賴清德總統日前提出十七項國安因應策略，強調應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立委到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化，以向國民負責。

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知情官員表示，相關部會正研議修法，包括「軍公教人員」、「民選公職人員」及「政府官員」等，對國家負有忠誠義務的人，赴中須有嚴謹規範及揭露制度，目前研議修正兩岸條例。

對於規範對象將新增哪些？官員指出，從政府人員到立法人員，從公務人員至民選公職人員，都需要一套赴中規範，納入申請的審查機制。主要是有執行公權力的人員，這些人是中共極力想滲透的對象，赴中應公開化、透明化。

「立法院是國安漏洞！」官員說，立委赴中不必申請，引發台灣民眾高度質疑，各機關單位涉密人員都有上報給主管機關，唯獨立法院至今仍未申報涉密人員，尤其立委能掌握國家機敏資料，納入赴中規範對象非常重要。

官員說明，在法規設計上將是一整套的制度，有一些是聯審許可制，有些應公開揭露行程。赴中須審核核可的對象，鎖定核心的民選公職人員、政務官，政府機關的涉密人員也會加強規管，赴中都須先經許可。

「一般基層公務人員赴中，不會強制要求須經許可，但須公開揭露！」官員強調，這些人業務性質不涉機密，但是去中國可能被統戰滲透，會研擬一套揭露制度，要求村里長對外揭露行程，這部分須先修法，再以許可辦法要求揭露，屆時會有完整的配套措施。

他強調，若是掌握國家資源的涉密人員，就必須事先申請，經許可後才能去中國。總而言之，強化赴中審查許可的範圍，這部分需要修法，及訂定子法及許可辦法。

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