國安局揭中共對台滲透樣態 赫見設立「政權接管中央委員會」

國安局局長蔡明彥。（資料照）

2025/05/05 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕鑑於近期共諜案頻傳，國家安全局分析中共對台滲透新樣態，包括「發展武裝內應」等五項，其中更赫然發現中共物色我現、退役軍人，研擬顛覆政府計畫，設立「政權接管中央委員會」等單位。國安局強調，將續強化蒐研違法情資，提供司法機關依法偵處，以確保國家安全及維護民主法治體制。

中共攻台即用的內應力量

國安局於今日立法院司法及法制委員會的書面報告中，列舉近期中共對台的五種滲透樣態。

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成立狙擊隊攻擊軍事要地

首先是「發展武裝內應」，吸收我退役軍官，物色現、退役軍人，研擬顛覆政府計畫，設立「政權接管中央委員會」等單位，密謀於中共攻台時成為即用的內應力量，甚至成立狙擊隊，擇定多處軍事要地列為攻擊目標，戰時配合共軍行動。

國安局指出，其次為「勘查軍事要地」，指使在台協力組織設立工作據點，派員勘查軍事要塞，另蒐集國軍將官名冊，及外國駐台機構、軍事雷達站、聯訓基地等地點的照片與座標，傳予中共情工人員。

第三是「利誘宣誓效忠」，指示台商返國吸收現、退役軍人蒐集軍事機密，以債務脅迫填寫效忠中共誓約書，甚至勸誘駕駛軍用直升機投共。

國安局續指，第四為「刺蒐機敏資訊」，國人赴中受中共情工人員誘拉，返台從事不法活動，吸收政府機關人員取得機敏資訊，而後將蒐獲資訊交付中共換取報酬。

最後則是「佈建在台組織」，中共提供經費資助宮廟負責人，藉宮廟活動接觸現役軍人，又利用網路借貸方式，協助中共尋找需款孔急的現役軍人，伺機吸收運用發展組織，並蒐集國軍「漢光演習」等機密資料。

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