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    「特查辦法」防共諜滲透 政院擬改依接觸機密程度辦理

    行政院長卓榮泰一日主持「公務員特殊查核強化方案」會議已有裁示，精進方向包含查核對象由原依據職等或職稱，改依接觸機密程度辦理、任用後進行定期或不定期查核等。（資料照）

    行政院長卓榮泰一日主持「公務員特殊查核強化方案」會議已有裁示，精進方向包含查核對象由原依據職等或職稱，改依接觸機密程度辦理、任用後進行定期或不定期查核等。（資料照）

    2025/05/05 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕近期共諜案頻傳，行政院長卓榮泰一日主持「公務員特殊查核強化方案」會議已有裁示，精進方向包含查核對象由原依據職等或職稱，改依接觸機密程度辦理、任用後進行定期或不定期查核等。銓敘部指出，目前須辦理特殊查核職務總數共一三二八個；若行政院人事行政總處擬修正「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」（特查辦法），以強化忠誠安全查核，會協同辦理。

    任用後定期或不定期查核

    立院司委會今邀請相關單位就「近期連環爆發總統府、國家安全會議、外交部遭共諜滲透及忠誠安全查核不足，導致國家機敏資訊外洩，提出檢討報告及相關防制措施之預算執行情形」進行專題報告，並備質詢。

    人總報告指出，目前政府針對涉及國安或重大利益的公務人員，均依「公務人員任用法」第四條及其授權的子法「特查辦法」規定辦理「特殊查核」，一旦認有危害國安或重大利益之虞者，即不得任用為特殊查核職務。

    銓敘部報告指出，各機關如有新增、刪除或修正須辦理特殊查核職務，由各主管機關報請總統府、國安會或主管院會同考試院核定公告後辦理；最近一次是去年十二月三日由政院會同試院公告，目前須辦理特殊查核職務總數共計一三二八個。若人總擬修正特查辦法，會協同辦理。

    對於近日共諜案爭議，外交部提出未來精進做法，包括落實層級控管，強化同仁保密責任；辦理風險評估作業，以即時掌握潛在風險；掌握涉密人員出境後通報異常情事。

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