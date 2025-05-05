立委提案仿美日設安全許可制 學者：針對中國間諜訂專法加重罰則

近期國內共諜案頻傳，民進黨立委陳冠廷提出「國家機密保護法第十四條條文修正草案」，主張政府應仿效美、日，設置「安全許可」制度。（路透檔案照）

2025/05/05 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國早已有安全許可制度，日本也於去年通過「重要經濟安保情報保護及活用法」（經濟安保活用法），引入安全許可制度，民進黨立委陳冠廷提案修正「國家機密保護法」，盼效法美日制度。對此，學者認為，台灣應包裹安全許可制度，以及對國家、商業機密定義的相關法規，針對中國間諜訂定歧視性專法，對中國間諜的罰則更為加重。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，安全許可制度在美國行之有年，且劃分多個層級，依職務性質授予不同程度的機密接觸權限，美國審查不僅檢視犯罪紀錄，也會調查社交圈、網路言論及過往行為等，進行綜合評估；台灣若要仿效，目前尚缺針對如何進行機密分級的討論。

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新法無法溯及既往

已接觸機敏者應有配套處理

葉耀元指出，台灣如果要建立安全許可制度，由於新法無法溯及既往，過去未接受安全許可調查，但已經接觸過機敏資訊的人該如何處理，需要有相應的配套措施。

國策研究院副院長郭育仁則指出，日本去年通過、今年五月將上路的經濟安保活用法起源於二○一四年制定的「特定秘密保護法」，特定秘密保護法涉及防衛、外交、間諜、恐攻等四領域，早已界定會受經濟安保活用法影響的範圍。

郭育仁說，上述兩部法律在立法過程中，日本社會的意見都是正反兩極對立，部分民眾認為政府指定特定情報不讓國民知情，是剝奪國民的權利，而後續訂定經濟安保活用法，也特別針對不得侵害人權、應顧及媒體自由進行規範。

郭育仁指出，台灣國家機密、商業機密相關法律規範，以及執行單位目前都散落於「國家機密保護法」、「國安法」、「兩岸人民關係條例」與「營業秘密法」當中，缺乏專法統整，使法體系在界定外國間諜時，恐怕會有法律上的疑義。

郭認為，台灣明確面臨來自中國直接的滲透威脅，應包裹安全許可制度，以及對國家、商業機密定義的相關法規，針對中國間諜訂定歧視性專法，對中國間諜的罰則更為加重。

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