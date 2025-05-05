共諜案頻傳》立委提案仿美日 設安全許可制

近期國內共諜案頻傳，民進黨立委陳冠廷提出「國家機密保護法第十四條條文修正草案」，主張政府應仿效美、日，設置「安全許可」制度。（路透檔案照）

2025/05/05 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕近期國內共諜案頻傳，引發各界對特殊安全查核制度的關注。民進黨立委陳冠廷提出「國家機密保護法第十四條條文修正草案」，主張政府應仿效美、日，設置「安全許可（security clearance）」制度，以強化跨機關人員適格性審查、降低洩密風險。

強化跨機關人員適格性審查

陳冠廷指出，目前僅有「公務人員任用法」與「國家情報工作法」分別規定公務員與情報人員應於任用前進行查核品德及忠誠，缺乏在職期間的各部會統合的安全許可機制，導致不適任人員仍可接觸機敏資訊，過去國防部、外交部及國安局特勤中心等均曾發生洩密的國安事件。

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至於現行「國家機密保護法」第十四條僅規範國家機密的知悉、持有或使用，除辦理該機密事項業務者外，以經原核定機關或其上級機關有核定權責人員以書面授權或核准者為限。

陳冠廷認為，目前各機關的安全查核分散進行，缺乏一套跨部會通用的標準，形成潛在制度破口，應修正「國家機密保護法」第十四條，仿照美國與日本制度，要求中央政府指定或設立權責機關，建立安全許可機制，針對政務官、公務人員、情報人員執行職間適格性審查，以提升國家機密保護標準。

陳冠廷強調，此次提案修正的核心目的，是希望由中央指定或設立權責機關，負責建立全國一致的「安全許可框架」與「統一標準」，強化國家安全防護網，與國際民主國家的做法接軌。

陳冠廷說明，國際上普遍採行的是「分級」制度，依據職務實際需求與接觸資訊的敏感程度，賦予相應的許可層級與查核標準，他認為，未來應建立一套「多層次、依職務需求而定」的標準體系。

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