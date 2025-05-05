台灣將首度紀念二戰歐洲終戰》賴8日發表演說 號召民主陣營反侵略

賴清德總統八日將在台北賓館舉行茶會接待外國使節等政要，並發表演說，強調台灣有實力也有能力因應世界變局的動盪，號召民主盟友共同反對侵略。（資料照）

2025/05/05 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕我國將首次正式紀念第二次世界大戰歐洲戰場結束戰爭，據透露，賴清德總統八日將在台北賓館舉行茶會接待外國使節等政要，並發表演說，強調台灣有實力也有能力因應世界變局的動盪，號召民主盟友共同反對侵略、守護家園、訴求和平，並重申台灣是積極維護區域和平的一方，越有準備就越安全，以此建構我方主體性。

涉外人士指出，面對CRINK威權集團（中國、俄羅斯、伊朗、北韓）的合流與擴張漸趨緊密，民主國家必須更加團結才能因應，第二次世界大戰的勝利就是來自於這些國家的團結，因此強調「侵略必敗」非常重要，所有愛好和平的國家必須團結一致。

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三基調建構我方主體性

知情人士表示，賴清德總統八日將在台北賓館舉行茶會接待外國使節及政要等人，整場活動的核心元素為「訴求和平、反對侵略、守護家園、堅定捍衛」，並強調「和平需要準備，越有準備越安全」，活動以茶會形式進行，凸顯謹記這段歷史。

據透露，賴總統將透過三基調建構我方主體性。首先，台灣有實力也有能力因應世界變局的動盪，持續確保台灣在科技經貿、民主自由人權等都在領先前進之列。第二，台灣與民主先進國家同一陣線，友盟彼此之間的共同價值，皆為「反對侵略、守護家園、訴求和平」。

第三，台灣是積極維護區域和平的一方，努力強化自我安全防衛能力，強調追求和平是需要準備的，越有準備就越安全。國家命運掌握在自己手裡，堅定捍衛家園。

知情人士表示，賴清德上任總統以來，歐洲對台灣關注更加積極，台歐近年往來也非常密切，從歐洲來訪團數持續增加，到歐洲各國接連通過聯合國第二七五八號決議不涉台案，以及與台灣簽署各項合作備忘錄，不只台美關係受矚目，我國與歐洲的外交關係也正在加熱、加溫。

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