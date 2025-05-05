《新竹》竹市雙罷 林志潔籲三階投同意票

「竹市雙罷」團體清點共送出10萬4515份二階連署書到市選委會。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/05 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市罷免市長高虹安、立委鄭正鈐的雙罷團體，昨天終於掀牌，最後共送出十萬四五一五份二階連署書到選委會，其中高虹安五萬一三一八份，鄭正鈐五萬三一九七份，暫居全國送件數最多的區域，發言人林志潔表示，三階會繼續加油，呼籲市民罷免親共賣台的立委，罷免貪污又治理無方的市長，請大家三階站出來投同意票，一起保護我們的國家和城市！

林志潔說，所有一階、二階站出來連署的市民，是最大的英雄。為了罷免不適任不專業不愛國的立委和市長，大家要走到連署站、面對各種書寫要求、填寫個資，明知道很麻煩，但大家對台灣一往情深，因為愛我們的家園，大家努力克服種種困難，但一定要繼續堅持，因為不要忘了還有三階，一簽二簽三投票！

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高虹安、鄭正鈐都破五萬多份

民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員施乃如表示，這段期間，大家帶給志工們的訊息很清楚：新竹市民已經受夠了！大家渴望改變，不願再容忍一個貪汙腐敗、無心市政、放任親信干政的市長，更不能接受一個毀憲亂政、亂刪預算、舔共賣台立委的存在！

如今送出二階超過十萬份連署書，每一份都是新竹市民用行動展現出來的怒吼；每一份，都承載著要下架高虹安、罷免鄭正鈐的堅定決心。

施乃如強調，這不只是連署，而是一場全民共同守護民主、捍衛家園的行動。後續市黨部和黨公職夥伴會繼續和市民站在一起，走到最後，絕不退縮。

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