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    首頁　>　政治

    《桃園》桃一牛煦庭下戰帖邀辯論 陳曉煒今回應

    2025/05/05 05:30

    〔記者余瑞仁、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市六區全刪罷免團體發起二階段公民連署，其中連署罷免國民黨第一選區立委牛煦庭件數已逾四萬五千份，公民團體將於今天送件。對此，牛煦庭昨發出戰帖，邀請罷免領銜人陳曉煒公開辯論，希望「用真正的民主，樹立桃園第一選區的典範」。

    牛盼樹立桃園第一選區的典範

    對此，陳曉煒牧師表示，昨天是禮拜天要作禮拜，且今天就要送件、還要做最後查對，將於今天上午送件記者會時一併回應牛煦庭的辯論戰帖。

    牛煦庭以「『用真正的民主，樹立桃園第一選區的典範』致罷免領銜人陳曉煒先生」為題表示，因為陳現在擔任罷免領銜人，請原諒他不用牧師神職稱呼。他說，罷團第二階段的連署書今天就會送出，沒有比眼下更好的時機，能把質疑論個清楚，讓真相完整呈現在人民的眼前，而罷免更應該辯論，既然罷免標榜的是公民權利的實踐，領銜人對他的十二項指控，在二階送件之際，他自當認真回應，但既然要認真回應，就不該只是各說各話，陳擔任領銜人，有義務認真聆聽他的辯解，他也有義務現場回答領銜人的疑慮。

    牛煦庭說，因此雙方應該共同舉辦公開的辯論會，在所有選民的面前，把爭議說清楚；他認為，真理越辯越明、場次越多越好，辯論的場次、時間、地點、形式，都可以商量，因此誠摯希望陳在今天送件之餘，能夠接下辯論的合理要求。

    第一、四、六選區罷團今送件

    桃園市第四選區立委萬美玲罷免案第二階連署也衝破四萬安全門檻，罷團預計今天上午聯合第一選區罷免牛煦庭、第六選區罷免邱若華志工，前往桃園市選舉委員會送件；桃園市議員黃瓊慧表示，真正的考驗才要開始，籲民眾持續支持第三階段投票。

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