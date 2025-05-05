模仿藍白政客荒謬行徑 公民劇團將推《ALL罷》MV

女神下午茶、台獨慾珍、巧芯蜓、飛天小捷組成罷免嬌娃，將於五月八日推出首支MV《ALL罷》，盼喚醒大眾對公共議題的參與，為罷免藍委行動增添創意色彩。（罷免嬌娃提供）

2025/05/05 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕罷免卅五位國民黨立委進入二階連署最後關頭，為迎接即將來臨的罷免投票，由公民組成的「超級歡樂罷」行動劇團，將在八日推出首支原創MV《ALL罷》，盼透過模仿藍白政治人物的荒謬行徑，喚醒政治冷感的年輕人們關注政治，因為保衛國家固然嚴肅，能為國家盡一份力，卻是件開心的事。

由網紅「女神下午茶」扮演民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪、昔日參與「割闌尾」的行動志工代表曾光志模仿台獨慾珍（國民黨立委陳玉珍）、巧芯蜓（模仿國民黨立委徐巧芯）、罷免國民黨立委李彥秀發言人飛天小捷（扮演民進黨立委黃捷）等四人組成罷免嬌娃，未來將推出一系列罷免MV。

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飛天小捷說明，他們這個劇團於四月六日一次罷免連署活動正式成立，希望透過模仿國民黨立委在國會中的離譜行為，對比黃捷的正面形象組成的行動劇，來喚起青年朋友們的關注與共鳴；未來會視各界的回饋推出更多歌曲、活動，包含更新哪些角色、歌曲等等，希望吸引廿、卅歲年輕人關注政治，以好笑話題來增加互動，讓年齡層更年輕化。

小捷補充，廿歲以上就有投票權，不少年輕人在網路上感嘆政論節目很嚴肅，政治很複雜，儘管台灣受到中共威脅，但他們覺得每天看到這些消息心情很不開心；因此，他們盼透過輕鬆的方式，讓年輕人知道，「我們是用愛罷免、歡樂罷、保衛國家固然嚴肅，但能為國家盡一份力，是一件很開心的事」。

扮演「台獨慾珍」的曾光志提及，五月中大家就要全數送件了，罷團在第三階段投票來臨前，會進入稍微休息的階段，他們希望透過音樂錄影帶的方式，去帶動第三階段民眾投票的意願，也延續空戰來吸引更多人的關注。

曾光志舉例，徐巧芯之前說過「見佛殺佛」卻在媽祖出巡時跪拜、陳玉珍也說過「統戰就是統一戰線」等，當他們透過詼諧的方式模仿這些政治人物時，先在第一時間吸引年輕人的眼球，讓大家接續去審視藍委們的行為，可能就能喚醒青年們知道反共並非很嚴肅的事。

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