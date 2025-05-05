參加國小校慶》羅明才：1人領1萬元 現場小朋友都有

國民黨立委羅明才三日受邀到國小參加校慶，致詞說「一人領一萬元，現場小朋友都有」引發爭議。（罷團提供）

2025/05/05 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新店區安坑國小在五月三日舉辦校慶活動，當地選區的國民黨立委羅明才受邀到場，他致詞說「一人領一萬元，現場小朋友都有」引發爭議。推動罷免羅明才的公民團體「拔羅波」批評，「校園不是政客的秀場」，勿利用孩子的校慶活動當作政績發表會；羅明才回應，人民生活愈來愈困難，所以提到「普發一萬元」的國民黨訴求，希望當成母親節禮物。

羅明才三日受邀參加新店區安坑國小的校慶，他在台上致詞說，一人領一萬元，快樂常相伴，大人小朋友通通有希望，每人都有一萬元，提醒學生九月時注意這項消息。

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罷團怒批校園不是政客的秀場

「拔羅波」罷團昨天怒批，理應單純、充滿歡樂的國小校慶運動會竟淪為羅明才的政治秀場，「每人一萬元」政策仍在立法院審議中，難道想誤導選民「都是羅明才的功勞」？還是預告國民黨又要挾多數暴力強行通過？

「拔羅波」表示，根據《公職人員選舉罷免法》，罷免團體不能在學校附近宣傳罷免，羅明才卻公然在校園宣講政績，難道校園中立是政治的裝飾品？學校不該淪為政治的舞台、政客的秀場，不能放任侵門踏戶的選舉操弄。

羅明才回應說，物價飆漲，民眾生活愈來愈困難，中央政府去年超徵約五二八○億元，人民需要小確幸，因此在母親節前夕發表普發一萬元紅包的消息，希望讓大家獲得母親節禮物，這項法案已進入二讀程序，今年九月前可望三讀通過。

校方表示，事先不知羅明才的發言內容，校方堅持行政中立、沒有政治色彩，不分藍綠的民代到場致詞都歡迎。新北市教育局說，會督導全市各級學校舉辦校慶活動時，維持教育中立並尊重多元意見。

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