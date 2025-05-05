感動的事天天上演 衝高竹市雙罷份數

獻給台灣母親的母親節禮物！新竹市雙罷免完成二階連署份數的造冊及裝箱，昨送交市選委會。（林志潔提供）

2025/05/05 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市罷免市長高虹安與立委鄭正鈐的雙罷團體昨送出二階連署書，將連署份數衝高到兩人都接近一五○％，份數暫居全國最高。雙罷發言人林志潔表示，幾乎每天都有一件件感人事跡在連署站上演，讓志工們更堅信自己所做的事，正是朝著正確方向、關係台灣未來的大事。

拄枴杖、坐輪椅也來親簽

林志潔表示，許多在海外的新竹市民為了台灣將來，寧可花三千元郵資也要參加連署雙罷。有許多銀髮族就算拄枴杖、坐輪椅、寫字發抖，也要不辭路途、親自到場完成連署，最高齡有超過九十五歲的。讓她印象特別深的是，今年除夕當晚，許多大學生在家圍爐完，便相招到她服務處連署，讓她在感動之餘，更感受到這次竹市雙罷一定會大成功。

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林志潔說，以往竹市不曾有如此大規模的動員罷免，許多事情都是從做中學，讓她體驗到罷免三「保」。首先是「保密」，志工必須簽保密協定，以防相關消息走漏；其次是「保全」，加裝防盜系統及保險櫃、監視器保護珍貴的連署書；再來是「保護」，有的志工遭惡意挑釁，她為大家投保，每份連署書也需要好好保護個資不外洩。

她也分析，大罷免行動背後有幾項關鍵力量。首先是罷免具高度正當性，面對國會亂象與藍白立委的不作為，民眾憂心民主與國安遭到侵蝕，罷免成為維護民主的必要行動。反觀國民黨發起的反罷免行動，僅為報復搗亂，缺乏合理訴求與動員力，難怪只能依靠抄名冊式的幽靈連署。

民眾自發性參與 最溫暖的後盾

其次是志工全力投入、不眠不休，設計貼紙小物、街頭舉牌、遊說親友，是本次行動最重要的推手；且罷免行動獲得新竹市多名議員、民間團體全力支持，包含製作連署套組、行動連署、到府收件等創新作法，顯示出地方組織動員的效率與團結。至於民眾自發捐贈物資與助印連署書，更成為罷免行動最溫暖堅實的後盾。

至於第三階段的投票決戰，林志潔表示，目前將會全力深入基層、廣泛地展開宣講，務必讓民眾體會罷免的重要性，進而出門投票，有效催出關鍵票數。

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