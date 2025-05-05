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    突破困境 罷免馬文君二階送件

    南投罷免國民黨立委馬文君，罷團昨赴縣選委會送交二階連署書，現場堆得像座小山。（記者劉濱銓攝）

    南投罷免國民黨立委馬文君，罷團昨赴縣選委會送交二階連署書，現場堆得像座小山。（記者劉濱銓攝）

    2025/05/05 05:30

    台中4區罷免案今天送件 罷顏寬恒和楊瓊瓔告急

    〔記者劉濱銓、陳建志、歐素美／綜合報導〕南投罷免國民黨立委馬文君第二階段連署，罷免團體「All罷馬」昨送出二萬○七四八份連署書，達到一萬八六二二份法定門檻的一一一％；台中罷免國民黨立委顏寬恒和楊瓊瓔團體，昨天則發出告急聲，宣布距離門檻還差約五○○份，將在明天送件，呼籲還沒簽署的民眾趕快簽。

    馬：尊重與包容到此為止

    馬文君昨回應，她會全力應戰，並說「尊重與包容到此為止」，接下來是戰鬥階段，會把罷免之戰當成大選「再選一次」，呼籲南投鄉親站出來，堅定投下不同意罷免。

    罷馬團體昨下午在南投縣選委會前集結，宣布收到「二○七四八」份連署書，取諧音為「惡靈氣死吧」，意指要罷免對國家有害的立委。罷團志工還上演行動劇，將寓意潛艦的小紙船丟進寫有「豪華木屋」的紙箱，眾人高喊「進啦」，諷刺馬文君阻擋潛艦國造，呼籲民眾響應罷免，讓馬下台回到自家的木屋豪宅。

    罷馬領銜人曾郁凱表示，馬文君大幅刪除國防預算，甚至發表「有戰爭再來編列」的荒謬言論，弱化國防的行為讓人瞠目結舌。此外，馬還主張中配取得身分證年限由六年改成四年，甚至中配家屬還能依親享用健保，讓人無法接受。

    罷馬志工也說，各界都認為馬文君的二階罷免連署難以完成，幸好後來有全台各地罷團強力支援，終於突破最低門檻，並要藉此鼓舞其他選區正在努力罷免違憲立委的夥伴，「南投可以過、全國都會過」。

    「All罷馬」強調，雖然二階送件，但仍未達一三○％、二萬四千份安全門檻，後續仍會在各地收件，呼籲民眾持續響應。

    台中罷團歷經近兩個月風吹、日曬、雨淋擺攤收集連署書，第四、五、六選區的「廢翔行動」、「斷健行動」、「敲羅行動」都宣布達到二階門檻，今天將會同第八選區的「一罷擊臣」一起前往台中市選委會送件。

    至於中二與中三罷團昨天則發出告急聲。中二選區「解顏行動」發言人小彥表示，二日某臉書粉專刻意發出達標假訊息，並且關閉留言功能，與其聯繫卻始終不刪除貼文，讓假消息擴散，造成連署書收件量急劇下滑。團隊近日雖緊急澄清，但過了法定門檻，還要考量一階合格份數、連署正確率，目前距離三○二七八份的門檻還差約五○○份，為衝刺安全門檻，今天會繼續擺攤，五月六日過後也會持續收件。

    「中三拒瓔」罷團昨天則指出，二階連署收件日到五月五日，只差五○○份，「你的關鍵連署就是關鍵一擊」，強調將於五月六日送件，但送件後還是要繼續連署，一定要達到安全門檻。

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