國民黨北市議員向警方索「30年資料」》近10年無人因集遊法坐牢 壓力全在警方

二○一四年，台灣國辦公室主任陳峻涵率眾到監察院抗議，事後因違反集遊法，被台北地院判處拘役廿日，可易科罰金。（資料照）

2025/05/04 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕這次Ｌ姓議員索取卅年資料癥結點，在於台北地檢署在「集會遊行法」中屬禁制區，除非主管機關同意，不得集會，但國民黨立委王鴻薇卻想闖入。不少警官無奈認為，警方面對這類陳抗勤務，都秉持執法中立，更勞師動眾進行維安、蒐證，但這十年來沒人因集遊法坐牢，過去也只有少數幾人被判拘役，與警方付出的時間心力不成比例，壓力更全在警方頭上。

兩起集遊法案 判拘役或無罪

熟悉陳抗勤務的警官表示，街頭陳抗，對民主國家來說是一種「壓力鍋」，可以讓民眾發洩不滿，若執政當局全面壓制，極有可能讓民眾轉入地下、演變成革命運動，因此許多先進國家在集會遊行上，都採相對寬容的態度。

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這位警官指出，在此氛圍下，警方處理違法集會，通常會先舉牌勸導或警告，告訴群眾已觸法；若群眾繼續聚集，警方就可視情況舉牌命令解散、制止，且至少兩次，確保讓群眾知道已確實違法。若這時發起這場違法陳抗的「首謀」仍不聽從，警方就可將首謀依違反集遊法送辦。

據警方統計，近年來因違反集遊法遭起訴、判刑者寥寥可數。二○一四年，台灣國辦公室主任陳峻涵率眾到監察院向當天就職院長的張博雅抗議，他事後因違反集遊法，被台北地院判處拘役廿日，可易科罰金。

又如知名勞工運動人物毛振飛，在二○一六年因不滿「一例一休」政策，在立法院外發起抗議活動，毛事後被依違反集遊法送辦，並遭檢方起訴，但法院判他無罪；檢方不服上訴，高等法院仍判毛無罪。

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