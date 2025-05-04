為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨北市議員向警方索「30年資料」》陳抗紙本資料 最多保存5年

    台北市警局表示，警方保存、統計相關資料，都是依照「檔案法」來進行。（資料照）

    台北市警局表示，警方保存、統計相關資料，都是依照「檔案法」來進行。（資料照）

    2025/05/04 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕國民黨台北市Ｌ姓議員向警方調閱卅年來台北地檢署周邊陳抗、活動資料，引起警界極大反彈，雖然最終警方「排除萬難」交出，但其實只有近十多年的資料，因為卅年前的陳抗資料早已銷毀、根本無從調閱。熟悉陳抗勤務的一名警官說，雖然現今許多業務、資料都已電腦化、數位化，但以陳抗勤務來說，紙本資料頂多只會保存五年。

    30年前勤務資料早已銷毀 無從調閱

    台北市警局表示，警方保存、統計相關資料，都是依照「檔案法」來進行。在警方還沒有全面導入電腦作業的「古早時代」，紙本資料建檔後，通常會依照其性質及價值，保存一年、三年、五年、十年、廿年、卅年不等，超過期限的檔案就會依法銷毀。

    警方進一步說，只有涉及國家或本機關重要制度、決策及計畫者；涉及國家或本機關重要法規之制定、修正及解釋者；具有重要歷史或社會文化保存價值者；屬重大輿情或具唯一性、獨特性或代表性之特殊個案者，總共十二項的紙本資料會永久保存。

    另名警官表示，警方大約是在二○一○年啟動「雲端治安管制系統」，將相關數據、資料進行數位化保存。換句話說，提供給Ｌ姓議員的資料，幾乎都是在該系統上路之後的內容，早期的紙本資料已經不復存在。

    警方指出，雖然目前絕大多數的資料、業務都已電腦化、數位化，但紙本資料依然與電腦資料「雙軌並存」。以陳抗勤務的資料為例，警方雖然會透過數位方式保存相關資料，但紙本資料也會保存五年，期限到後才銷毀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播