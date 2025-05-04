國民黨北市議員向警方索「30年資料」》陳抗紙本資料 最多保存5年

台北市警局表示，警方保存、統計相關資料，都是依照「檔案法」來進行。（資料照）

2025/05/04 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕國民黨台北市Ｌ姓議員向警方調閱卅年來台北地檢署周邊陳抗、活動資料，引起警界極大反彈，雖然最終警方「排除萬難」交出，但其實只有近十多年的資料，因為卅年前的陳抗資料早已銷毀、根本無從調閱。熟悉陳抗勤務的一名警官說，雖然現今許多業務、資料都已電腦化、數位化，但以陳抗勤務來說，紙本資料頂多只會保存五年。

30年前勤務資料早已銷毀 無從調閱

台北市警局表示，警方保存、統計相關資料，都是依照「檔案法」來進行。在警方還沒有全面導入電腦作業的「古早時代」，紙本資料建檔後，通常會依照其性質及價值，保存一年、三年、五年、十年、廿年、卅年不等，超過期限的檔案就會依法銷毀。

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警方進一步說，只有涉及國家或本機關重要制度、決策及計畫者；涉及國家或本機關重要法規之制定、修正及解釋者；具有重要歷史或社會文化保存價值者；屬重大輿情或具唯一性、獨特性或代表性之特殊個案者，總共十二項的紙本資料會永久保存。

另名警官表示，警方大約是在二○一○年啟動「雲端治安管制系統」，將相關數據、資料進行數位化保存。換句話說，提供給Ｌ姓議員的資料，幾乎都是在該系統上路之後的內容，早期的紙本資料已經不復存在。

警方指出，雖然目前絕大多數的資料、業務都已電腦化、數位化，但紙本資料依然與電腦資料「雙軌並存」。以陳抗勤務的資料為例，警方雖然會透過數位方式保存相關資料，但紙本資料也會保存五年，期限到後才銷毀。

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