響應大罷免 小黨齊喊：汰換失格立委

大罷免白熱化，公督盟昨邀請小黨舉行感恩餐會，多個在野小黨代表齊聚響應並高喊「汰換失格立委」。（公督盟提供）

2025/05/04 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免白熱化，公民監督聯盟昨邀小黨舉行感恩餐會，多個在野小黨代表齊聚響應並高呼「汰換失格立委」。綠黨代表指出，民眾黨號稱超越藍綠，但過去一年的表現，顯然已選了不忠於台灣的那邊；時代力量表示，盼大罷免不僅能汰換國民黨，也要汰換民眾黨；台灣基進則強調，「國民黨不倒，台灣不會好」。

公督盟：三原因造成國會倒退

公督盟理事長曾建元說，這屆立法院出現大罷免運動，原因包含新進立委對議事規則不夠熟悉就強出頭，導致諸多荒腔走板的情況，而立院資深立委的經驗沒被尊重，加上黨團未擔起帶領黨籍立委的責任，都是造成國會政治倒退的重要原因。

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時代力量秘書長林邑軒表示，希望今年推動汰換不適任立委的公民罷免運動，不僅能汰換國民黨，也要汰換民眾黨，讓進步的本土在野小黨進入國會，成為正常的國會，制衡監督執政黨。

基進黨：罷免是自主公民參與

台灣基進黨主席王興煥也說，大罷免運動走到現在能有如此聲勢，主因包含自主公民參與、去中心化與多樣性，而政治也需要多樣性，必須廣納不同政黨、聲音發揮監督力量；他強調，「國民黨不倒，台灣不會好」。

綠黨：民眾黨表現未忠於台灣

綠黨共同召集人王彥涵批評，民眾黨號稱超越藍綠，但顯然過去一年的表現已選了未忠於台灣的那邊。她說，綠黨重視性別與環境議題，現在的立法院要把淨零轉型、性平的預算凍結，還要延役老舊、不安全的核電，他們真的看不下去。

小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲表示，觀察這屆國會亂象，他們最憂心法案審議深度不足，很多提案沒有數據或統計的立論基礎，不論是財政收支劃分法或總預算案等，感謝公督盟建立完整的評鑑標準，讓外界能判斷這屆立委表現。

社民黨召集人徐雍指出，社民黨許多夥伴投入大罷免運動，希望接下來能改變並有正常國會，但不管大罷免結果如何，都需要公督盟、小黨及公民參與持續監督，才能讓台灣正常運作，有正常國會、正常的台灣，才有好的未來。

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