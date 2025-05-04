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    大罷免戰鼓擂 藍營防守區提前進入三階催票

    因應大罷免進入深水區，國民黨主席朱立倫昨向全黨喊話，未來一百天黨公職人員都要團結一心，「這場戰爭，我們一定要贏」。（資料照）

    因應大罷免進入深水區，國民黨主席朱立倫昨向全黨喊話，未來一百天黨公職人員都要團結一心，「這場戰爭，我們一定要贏」。（資料照）

    2025/05/04 05:30

    攻擊區 改由民代推二階連署

    〔記者施曉光／台北報導〕因應大罷免開始進入深水區，國民黨針對「防守區（罷藍）」、「攻擊區（罷綠）」採取不同的策略，在藍營防守區已提前進入罷免第三階段投票攻防的催票階段，黨中央下令各地加強宣傳投下不同意票；至於在攻擊區，國民黨仍停留在第二階段連署，同時考量地方黨部被搜索，黨務幹部及黨工遭羈押，過去的基層小組長動員機制已經改由縣市議員等民代系統接手。

    朱喊話：這場戰爭 一定要贏

    國民黨主席朱立倫昨向全黨喊話，未來一百天黨公職人員都要團結一心，「這場戰爭，我們一定要贏」，並呼籲大家「一起走進投票所，反擊到底！」

    黨內人士指出，由於最近司法系統動作「殺很大」，因此藍營基層組織多以檯面下的匍匐前進方式運作，由各縣市議員搭配小組長擔任收受罷綠連署書的窗口，不過，黨中央罷免指揮中心最快本週就會開始慢慢拉高「空戰」層次。

    由於死亡連署爭議太大，各地黨部被檢調搜索，致使不少藍營代收罷綠連署點變得比較謹慎，會請送交連署書人士亮出身分證件，註記連署來源。黨內人士指出，各地「防守區」已開始催票，將加強訴求不同意票。

    至於「攻擊區」，該名人士說，國民黨現階段仍持續搭配藍營公民團體，仿效縣市長選舉時的地面作戰方式進行，但因司法動作很大，形成干擾，而且地方黨部被搜索、幹部被羈押，因此藍營基層小組長的動員機制已經由過去地方黨部組織系統啟動，改由地方議員轄內負責動員，例如台北市由議長戴錫欽等民代系統接手，會以地面戰的方式進行連署衝刺。

    據指出，預期罷免投票日將落在七、八月間，未來接近投票日就會啟動全國性的大型造勢活動，要把民眾不滿賴清德總統的民怨激發出來，至於中期階段則會以區域為主，由各縣市自行辦理造勢，如台北市本月內就會針對罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，在士林北投區、中正萬華區各辦一場大型黨員造勢活動，催出黨員參與連署，另像花蓮縣、桃園市也會持續辦理「反綠共、戰獨裁」宣講活動。

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