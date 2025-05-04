跨黨派立委組團訪美 美國安官員：台灣是不可取代的存在

台美國會議員聯誼會訪美團二日結束行程，團長王定宇（右三）昨透露，台灣列關稅談判第一輪優先國家。圖為訪問團一日拜會美聯邦參議員莫克利（右四）。（取自江啟臣臉書）

2025/05/04 05:30

王定宇轉述美方談話「台是美印太核心利益 不會成籌碼」

〔記者方瑋立／台北報導〕台美國會議員聯誼會組團訪美，團長王定宇昨透露，美國安全官員當面指出，「台灣是不可取代的存在」，更是美國印太的「核心利益」，中國勢必在關稅談判時搬出台灣，但美國政府不會以此為籌碼進行談判。王認為，美方所言清楚，若有人持續分化台美夥伴關係或貶抑台灣重要性、製造「疑美論」，等於是附和中國國家主席習近平，幫助中國傷害台灣。

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台美國會議員聯誼會上週組團訪問美國，王定宇與榮譽團長、立法院副院長江啟臣等朝野立委，二日結束行程並於美國舉行媒體茶敘。

關稅談判 台、日、韓、越列第一輪

針對台美關稅談判，王定宇透露進度順暢，已確認台灣與日、韓、越列第一輪「優先四國」。

江啟臣：美關切洗產地、出口管制

江啟臣則指出，訪團交流重點在於傳達台灣對美國對等關稅政策的態度、對未來不確定性的擔憂，以及台灣產業界的聲音；美方則對「洗產地」及「出口管制」有所期待，包括避免台灣高科技晶片從非法管道落入美方黑名單中。

至於台美經貿平衡，江啟臣說，雙方在擴大台灣對美投資具有很大共識，也與台灣原本預期相似，包括對美投資「阿拉斯加天然氣管線項目」等。不過，他也指出，美方認為台美關係不應純粹以貿易角度看待，更關乎區域地緣政治、半導體供應鏈等重要性。

江強調，此次交流涉及安全議題，美方非常關心台海的安全現況，同時也討論到台美可能的安全合作，以及台灣如何展現自我防衛的決心。我方也表達台灣未來對美軍購金額，可納入平衡台美貿易。

王定宇說，訪美期間已「見到該見的人」，對象包括商務部、國安國防官員、行政部門等，層級不低；同時也接觸了美國共和黨重要智庫傳統基金會。

由於訪美時值行政院所提四一○○億特別條例於立法院順利付委，王定宇在美另開直播補充說，訪團向美方表達，台灣抵抗中共侵略、對國家安全的承諾，出訪的三黨代表展現出一致性承諾。

不過，王定宇透露，有美國國防相關官員當面提醒，台灣國會須特別注意國防安全預算的刪減、凍結，「沒有國家會願意為一個不重視本身國安與安全承諾的他國賣命」，更指出國務院近日曾再度於會議中關心台灣國防預算與朝野對特別條例的態度。

王盼在野黨的國會領袖，能夠回到台灣發揮影響力，勿讓特別預算或相關安全預算遭杯葛，每刪、凍一分錢都將實質影響國安，更會向國際社會傳遞出不重視國安的態度。

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