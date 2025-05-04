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    首頁　>　政治

    綠：大罷免壓制 藍營緩推親中法案

    大罷免二階連署最後關頭，朝野陣營戰鼓頻催、力保國會席次。綠營觀察，國民黨立委漸趨低調、避風頭，不敢強推親中或爭議法案，但未撤案前隨時都可能重啟。（資料照）

    大罷免二階連署最後關頭，朝野陣營戰鼓頻催、力保國會席次。綠營觀察，國民黨立委漸趨低調、避風頭，不敢強推親中或爭議法案，但未撤案前隨時都可能重啟。（資料照）

    2025/05/04 05:30

    35泛藍立委罷免案 力拚30席通過二階連署

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免二階連署最後關頭，朝野陣營戰鼓頻催、力保國會席次。綠營評估，近期造假連署案件連環爆，加上基隆市府違法查個資案，政治殺傷力衝擊國民黨的罷綠氣勢，是否引發「跳船潮」值得關注；在此氛圍下，國民黨立委漸趨低調、避風頭，不敢強推親中或爭議法案，但未撤案前隨時都可能重啟。

    造假連署、違法查個資 衝擊罷綠氣勢

    盤點三十五個泛藍立委罷免案，綠營人士評估，最理想情況是，有廿八、廿九席通過二階連署，若要達到三字頭則有點拚，必須仰賴幾個選區衝上來，包括新北市的張智倫、林德福和羅明才，新竹縣林思銘，南投縣馬文君，台中市江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔，仍在積極拉尾盤；另，彰化謝衣鳯，苗栗的陳超明、邱鎮軍，新竹縣徐欣瑩，則因地方政治生態而較為困難。

    爭議法案未撤案 藍委隨時都可能重啟

    民進黨團總召柯建銘說，國民黨全黨先罷免民進黨，若民進黨第一時間站在浪頭上與其對峙，將變成藍綠對決，喪失抗中保台的核心價值與戰略意義，模糊焦點；台灣此刻扮演民主世界的關鍵性角色，豈可不慎重。

    民進黨團幹事長吳思瑤觀察，國民黨普遍瀰漫害怕罷免的氛圍，較不敢在立院強推親中法案或其他爭議法案，但這並非真心回應民意，而是迴避風頭的暫時性策略，因為過去所提法案仍未撤案，隨時都可能重啟威脅。

    罷綠方面，民進黨人士表示，每個選區特性差異，立委的狀況及策略不盡相同，黨中央預計本月中旬後，針對個別需求全力支援。而吳思瑤及吳沛憶被視為最具指標的對象，考量北市的政黨結構及國民黨執政因素，雙吳二階連署過關的機率滿高，不排除形成「熱戰」的可能；至於其他黨籍立委，連署狀況目前未成氣候，多半傾向冷處理。

    不過，該人士指出，罷免吳思瑤的提案領銜人張克晉「跳船」，可能引發連鎖效應，出現更多類似狀況，尤其接連爆出造假的死亡連署案件，嚴重影響罷綠行動的正當性。

    黨內人士提到，國民黨才宣布對十五席綠委全面開戰，基隆市政府前民政處長張淵翔卻涉嫌以戶政系統協助查個資，重挫整體氣勢；而該選區的國民黨立委林沛祥，罷免連署因此大添柴火，可見此案殺傷力不小。

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