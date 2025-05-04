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    星期專論》川普關稅戰的結局將會是如何？

    美國總統川普發動關稅戰，引發全球股市劇烈波動。（彭博）

    美國總統川普發動關稅戰，引發全球股市劇烈波動。（彭博）

    2025/05/04 05:30

    ◎松田康博

    美國總統川普上任三個月來簽署約一三○項行政命令，其中尤以提高對美貿易順差國家或地區的關稅，對世界產生重大影響。日本被課徵關稅達到廿四％，台灣則為卅二％。全球股市因此劇烈波動，美國國債的評級也隨之下跌。

    第二任期的川普總統，已經沒有人能對他提出建言。第一任期時，他的身邊還有女兒伊凡卡、女婿庫希納、被稱為「成年人」的內閣成員，以及像安倍晉三首相這樣的人，川普尚且會聽取他們的意見。

    然而，現在的川普強化獨裁，已經沒有人可以阻止他。他按照極為有限的知識與偏頗的判斷，以錯誤的方法正在摧毀美國與世界。恐怕他是以自認為正確的作法，「一不留神地」摧毀世界。而唯有在川普後悔自己的行為、尋求出路時，「成年人」的內閣成員才會提出解決方案。這次由財政部長貝森特（Scott Bessent）扛起這個角色。

    無法持續的川普關稅政策

    正因如此，川普提高關稅的措施變成朝令夕改。為了避免對美國經濟造成重大打擊，川普勢必在九十天之後，不得不對多數國家和地區調降關稅。

    川普發動關稅戰的三大目標，似乎是（一）解決雙赤字（貿易赤字與財政赤字）；（二）促使製造業重返美國；（三）遏制戰略性挑戰者中國。而他可能認為，透過提高關稅與其他國家或地區進行交易，才是達成目標的正確手段。

    然而，正如絕大多數經濟學者所指出的，川普的目標與手段完全錯誤。由於股市與債市做出絕望的反應，川普總算意識到自己的錯誤，但他絕不會承認錯誤，只想盡快拿出成果，以擺脫當前的困境，因為若無法與各國、地區達成協議，川普將再次遭到市場的懲罰。

    川普宣布將暫停關稅措施九十天，並在此期間與數十個國家和地區展開談判。然而，這是一個不可能達成的目標。如果在期限前無法調降關稅，美國經濟將拖垮全球經濟，但是美國的談判團隊人數有限，即使是一般的雙邊談判，通常也需要好幾年時間。

    因此，川普在現實上的唯一出路，是透過談判營造出（一）雙赤字縮小與（二）製造業重返美國，談判結果將被「粉飾」得彷彿可能實現的假象，讓支持者相信交易大獲成功，再由他自己主動調降關稅。

    矛盾集中於中國

    那麼中國又將會如何呢？在美國，（三）遏制中國是朝野跨黨派的共識。然而，川普似乎沒有真心想遏制中國的信念。相反地，他有一種「奇妙的自信」，自認能與中國達成一筆大交易。

    但世界遠比他想像複雜，事情不會如他所願。當對美貿易順差國家與地區相繼與美國展開談判的同時，中國立即對美國實施報復，川普也把對中國的關稅提高到一四五％。

    中國連二○二○年的美中第一階段貿易協議都沒有履行，因而受到批判。美中之間的協議恐怕難以成立，即使成立也可能是不完整的協議。況且，就算這次談判達成協議，中國大概也不會履行承諾。

    結果就是，川普為了將國內的不滿情緒轉向中國，他累積了遏制中國的政策手段，最終將導致美中進一步脫鉤。

    然而，對中強硬政策取得進展未必都是好消息，因為在此過程中，美國將失去盟友的信賴，美國的國際威望與信任將遭到嚴重損害。若換成川普以外的總統，或許可以更巧妙地遏制中國，川普卻採取最糟糕的方法來打擊中國。中國則會全力抵抗，尋找出路，即使經濟受創，但終究會存活下來。

    如此一來，川普將導致美中衝突加劇，而這也是他意想不到的結果。

    （作者松田康博為日本東京大學東洋文化研究所教授；駐日特派員林翠儀譯）

    松田康博

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