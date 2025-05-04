連署皆過門檻 北市罷5藍委7、8日送件

2025/05/04 05:30

罷團持續收件衝高份數 吳思瑤批蔣萬安變戰鬥藍、帶頭違法

〔記者林承鴻、甘孟霖／台北報導〕台北市罷免國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、羅智強、賴士葆、李彥秀二階連署收件皆已過安全門檻，罷團把握最後時間收件，力拚衝高最後送件數，同時助力其他地區罷團安全過關。台北市五個罷團將分別在七日、八日送件，屆時將公布二階最終送件數字。

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罷免徐巧芯團體「剷除黑芯」發言人Felix坦言，目前造冊進度滿緊繃的，希望大家盡快將連署書交給他們，在送件前能盡可能提高連署數字。台北市五個罷團已協調好聯合送件時程，經與台北市選舉委員會聯絡，因選委會人力有限，將分兩天在五月七日和八日送件。

「山除薇害」幫助其他縣市收件

罷免王鴻薇團體「山除薇害」已在四月卅日停止收件，志工伊碇罷說，現在陸戰團隊都在幫助其他縣市的罷免團體，包括基隆、雙和、苗栗、南投等地，協助他們最後衝刺。伊碇罷表示，志工造冊嚴格把關檢查是否有污損或寫錯字，若發現錯誤，會聯繫連署人回來修改並重新簽名，要提高連署書的良率，也防止國民黨放大不合格件數藉此攻擊或散播謠言。

志工造冊嚴把關 有錯修改重簽

民進黨立委吳思瑤昨與台北市長蔣萬安同台出席活動，吳思瑤受訪表示，蔣萬安近期人設大翻轉，從溫和形象轉身成為戰鬥藍，放著市政不管參與政治操作，還帶頭衝地檢署，讓大家難以接受。她指出，台灣是民主法治國家，奉公守法是基本，蔣萬安任何作為她都尊重，但一定要依法，尤其首都市長更是動見觀瞻，若有機會她會當面請蔣萬安好好守護法治。

至於國民黨發起罷免綠營立委吳思瑤和吳沛憶，吳思瑤表示，尊重個別政治工作者罷免的權利，但呼籲民主不容造假，任何行為一定要依法，而她每天也都兢兢業業，不僅顧好問政，身為黨團幹事長也要領導黨團，與台灣人民一起守護民主。

伊碇罷直言，從一般民眾和罷團的角度來看，一直都知道藍營的罷免就是在「造假」，現在有領銜人中途退出的鬧劇是可以預期的。伊碇罷認為國民黨不太可能重新來過，因為若這麼做就需要附上身分證影本，在擺攤七零八落的狀況下是難上加難。Felix則認為，罷免是大家的權利，希望彼此互相尊重，不要干涉或騷擾對方的行動。

連署剷芯3.6萬份 除薇、除銹皆逾4萬份

統計目前罷免徐巧芯「剷除黑芯」二階連署達三萬六千份，罷免王鴻薇「山除薇害」達四萬五千份，罷免羅智強「大安強強滾」達二萬六千份，罷免賴士葆「文山退葆」達三萬份，罷免李彥秀「港湖除銹」達四萬二二九二份，皆已過法定最低門檻。

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