四二六上凱道》竹檢調查養生館有無不法 鄭辦：一概不知情

竹檢證實已經分案調查426上凱道挺鄭正鈐的新竹市某養生館是否有涉及不法的行徑。（記者黃美珠攝）

2025/05/04 05:30

〔記者黃美珠、洪美秀／新竹報導〕新竹地檢署昨天表示，針對外界關注，四二六上凱道挺國民黨立委鄭正鈐的新竹市某養生館是否涉及違反就業服務法等，他們已經分案展開調查。

新竹地檢署表示，對於媒體報導新竹市某養生館涉嫌違反就業服務法等案件，該署已分案調查並交由專責檢察官偵辦中，呼籲社會各界若有具體事證，可依法律程序向該署或司法警察機關檢舉或提供，以利釐清事實、查明真相。

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鄭正鈐辦公室回應，對於新竹市雙罷總部發言人林志潔向竹檢告發所稱養生館涉及非法放貸或懸賞通緝，鄭正鈐一概不知情，也未與該場所有任何合作關係。若真有違法行為，應由主管機關與司法單位依法徹查。鄭正鈐支持強化新住民金融教育與法治保障，反對任何形式的剝削與歧視。

檢方強調，一貫秉持客觀中立，對於任何事情都不預設立場，並依具體事證依法偵辦、嚴懲不法。

林志潔四月卅日透過臉書披露，四二六上凱道挺鄭正鈐的養生館老闆娘除開按摩店，還從事「各種放款業務」，甚至把欠錢的同鄉照片做成「懸賞令」等，在外界關注、媒體不斷報導下，檢方已分案展開調查以釐清真相。

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