民代赴中公開資訊》傅：無理亂政 邱志偉：做賊心虛

為建立民代赴中國交流的揭露機制，內政部設「各級民選公職人員赴中國交流資訊公開專區」，國民黨黨團總召傅崐萁昨說，違反憲法保障人民遷徙的自由，而集權獨裁的無理亂政，國會議員怎麼可以助紂為虐。（資料照）

2025/05/04 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕為建立民代赴中國交流的揭露機制，內政部設「各級民選公職人員赴中國交流資訊公開專區」，由民代提供時間、地點和交流事由。去年四月曾率國民黨立委團赴中的黨團總召傅崐萁昨說，這違反憲法保障人民遷徙的自由，而集權獨裁的無理亂政，國會議員怎麼可以助紂為虐。民進黨立委則批評，傅根本是做賊心虛，中國是敵對勢力，國會議員不去好好守護台灣，卻勤跑中國，怠忽職守。

內政部上月廿四日發函立法院人事室，函文指出，為提升各級民選公職人員赴中國交流資訊透明度，並考量各級民選公職人員係由國民選出並依法行使選民賦予之各項職權，允宜將赴中國交流之資訊公開化、透明化，以向國民負責，爰建置旨揭資訊揭露平台。為利立委赴中國交流資訊之公開，內政部並請立法院指定專責人員協助立委登錄赴中國交流資訊事宜。

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國民黨立委陳玉珍對此表示，內政部沒有管轄權，要不要提供是民代自己可以決定。之前有人修法民代赴陸要被管轄，她不支持，「怎麼立委在監督內政部，內政部卻能核准你去哪裡？」

陳玉珍：內政部沒有管轄權

林楚茵：登記不代表不能去

陳說，她不可能為了跑行程就去跟內政部報告，「反正我要去哪裡都會發臉書，請他們看我臉書就好」。

國民黨立委吳宗憲表示，內政部新增作為只是為了民進黨的政治紅利，根本不是思考國安需求，請行政機關能行政中立，不要介入政治，民進黨該正視的是自己內部的共諜。

民進黨團副幹事長林楚茵受訪說，台灣保障人民的居住及遷徙自由，登記不代表不能去，真正限制人民遷徙自由的是中國；傅崐萁赴中握手、跪太多之後，竟然吃到中共口水、曲解我國憲法，根本是心裡有鬼。

民進黨立委邱志偉批評，傅崐萁根本是做賊心虛，中國是台灣的敵對勢力，哪個民主國家的國會議員會整天往敵國跑？國會議員不去好好守護台灣，整天勤跑中國，怠忽職守。

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