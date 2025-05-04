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    桃園罷魯明哲 呂玉玲 二階連署送件

    罷免桃園市第三選區立委魯明哲的公民團體，昨至桃園市選委會送件。（記者謝武雄攝）

    罷免桃園市第三選區立委魯明哲的公民團體，昨至桃園市選委會送件。（記者謝武雄攝）

    2025/05/04 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕罷免桃園市第三選區國民黨立委魯明哲、第五選區立委呂玉玲的公民團體，昨午將第二階段連署書送交市選舉委員會。罷魯案法定門檻三萬一一二份，成功送件三萬六三一六份，罷呂案法定門檻二萬八○六四份，成功送件三萬二○六一份。

    安全份數仍不足 將持續收件

    雖然昨天已送件，罷魯案領銜人羅怡雯、罷呂案領銜人Dora仍表示，安全門檻設為一三○％，目前罷魯案約達一二○％，還要二千份，罷呂案僅一一一％，還要四千五百份，將持續收連署書，以備選委會通知補件。

    桃市選委會昨清點桃三「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」罷團遞送二階連署書三萬六三三七份、桃五「罷呂清玲」罷團則送交三萬二○六二份，都因編碼問題，分別扣掉廿一、一份，收件後四十天之內要完成查對，由中選會通知是否通過，補件日為通知後的十日為限，僅一次補件機會。

    Dora說，南桃園一直被視為國民黨的鐵票倉，罷免行動靠著每個志工像螞蟻一樣，走到街頭巷尾收集連署書，積沙成塔，要謝謝所有幫助罷團的朋友，尤其反共護台聯盟董事長曹興誠、民進黨桃市黨部主委黃傅淑香及多位民進黨議員，從一階到二階送件，前後歷經一百多天，大家跌跌撞撞，互相扶持至今，都非常辛苦。

    Dora表示，大家都是心中懷有對台灣的愛或對下一代的愛，才會義無反顧地站出來，即使連署過程遇到恐嚇威脅也不退縮，呼籲並拜託南桃園的朋友們，一人再拉五人連署，幫忙走過最後一哩路，才能確保進入第三階段投票。

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