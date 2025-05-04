台中3罷藍委團體 6人遭約談請回

台中罷免藍委團體集結外埔虎爺廟祈福，但同時有其他相關人員遭檢調約談。（記者張軒哲攝）

2025/05/04 05:30

〔記者張軒哲、張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中地檢署二日對於罷免民進黨立委蔡其昌與何欣純，竟有一四九人「提議前死亡」，搜索國民黨台中市黨部，傳喚九名黨工，同一時間也針對公民團體罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪，各有一人、三人與一人「提議前死亡」，傳喚六人後，昨天全部請回，對此，公民團體強調，都是提議人親簽之後過世，不是亂抄造假。

國民黨陣營針對檢調偵辦「幽靈簽署」，一再質疑「辦藍不辦綠」，中檢前天約談的六人之中，以證人身分約談三人，包括罷免顏寬恒的一位領銜人、二名提議人與家屬，以嫌疑人身分約談三人，包括過世提議人的家屬。對於檢方將六人全部請回，沒有交保或限制住居等強制處分之因，據指出，不排除是第一階段提議的時間頗長，極少數長輩簽名提議，交給罷團後過世。

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中二選區罷團「解顏行動」表示，確實有一位領銜人以證人身分被約談，如果收到「提議前死亡」的提議書，也是無心之過，並不是抄寫名冊，也非不實偽造提議人簽名，志工都是實際讓民眾親簽，檢方偵辦不會影響第二階段連署的最後衝刺時刻。罷免黃健豪的團體「斷健行動」指出，出現的極少數「提議前死亡」，都是長輩簽名之後才過世的。

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