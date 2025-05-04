中市黨部涉幽靈連署 2黨工收押》盧：司法打壓不如打詐 綠：查偽造文書就是打詐

國民黨台中市黨部涉幽靈連署被搜索、２人收押，台中市長盧秀燕昨批中央運用司法對罷免發起方調查、審判、羈押，「我覺得都太過分了！」（記者蔡淑媛攝）

2025/05/04 05:30

〔記者蔡淑媛、張瑞楨、李文馨／綜合報導〕國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒等兩名黨工涉嫌罷免民進黨立委幽靈連署被檢方聲押獲准，台中市長盧秀燕二日噤聲一整天，昨天則是怒批中央運用司法，對罷免發起方調查、審判、羈押，「我覺得都太過分了！」盧還說，動用國家司法，打壓罷免民主運動，不如好好偵辦打詐。對此，民進黨立委沈伯洋表示，搜查偽造文書就是打詐；曾任台中市新聞局長的新北市議員卓冠廷更說，盧秀燕就是該被打詐的首腦。

卓冠廷：盧就是該被打詐的首腦

台中地檢署則強調，「此案事涉立委罷免提議程序的適法疑慮，攸關重大社會公益，受社會輿論廣泛矚目」，台中地方法院准予聲押理由，除包括兩人涉觸犯刑法的偽造私文書等罪名之外，也危害台灣的選舉罷免制度。

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盧秀燕昨受訪表示，在罷免運動發起一方，不論是公民團體、政黨，沒有調查個資的權力，只有選委會、戶政機關，因此司法要求發起方，不論是個人、團體、政黨要負責，何其沉重？

盧秀燕又說，罷免成案，戶政機關已經剔除不正確資料，包括死亡、未成年、外國人或資料不確實，對罷免案成立不影響，因此，如果中央運用司法對罷免運動發起一方，對個人、團體或政黨，使用司法調查、審判、羈押，她覺得都太過分了。盧秀燕強調，中央執政應好好打詐，與其花這麼大力氣，動用國家司法，打壓罷免民主運動，不如好好偵辦打詐，讓人民生命與財產獲保障。

對於盧秀燕的說法，卓冠廷譏諷說，「死亡連署鼻祖現在喊要打詐？」他表示，盧秀燕二○一八年領銜發起的反空污連署，四十九萬七二四三份連署中有四成、十八萬二八四八份不合格，其中有一萬一八四九份死亡連署，更有七萬七一九四份偽造連署。

卓冠廷直言，「盧秀燕就是該被打詐的首腦」，偽造文書就是詐騙，盧秀燕時隔七年遇到問題依然是打死不認、全推別人，國民黨更是絲毫不長進，死亡連署、抄連署依舊，唯一改變的是騙了一批「可割可棄」的年輕人來當領銜人。

沈伯洋表示，「搜查偽造文書就是打詐」，誤導選委會、冒名、偽造簽名等都是詐術，等於國會最大黨帶頭詐騙，雖然不是詐欺取財，但毀掉的是整個國家和民主制度。

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