花蓮最長的一天 罷傅連署書清點14小時

罷傅領銜人李美玲從選委會走出，高舉連署人名冊收據，高呼「32766、刪惡去了了」，宣布查對完成。（記者花孟璟攝）

2025/05/04 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷團「微光花蓮」及志工們，本月二日度過「最長的一天」，志工早上九點送交二階段連署書三萬二七七七張到花蓮縣選委會，但清點時卻因一張一張查看清點，耗時近十四小時，引發支持民眾懷疑刁難、晚間選委會外上百人聚集關切，最後僅剔除十一張，實際共交出三萬二七六六張，讓志工開心高呼諧音「刪惡去了了」。

領銜人李美玲高呼：32766張 刪惡去了了

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花蓮罷免傅崐萁領銜人李美玲拿著選委會開出的點交收據，走出選委會外面時，距離早上九點送件已經過去十四小時。由於時間太漫長，到二日晚上九點仍未點收完，有志工在網路貼文「點這麼久，全台灣只有花蓮這麼刁難？」還傳出「縣選委會拿尺一張一張量」才會這麼久，造成縣選委會外不斷有民眾聚集，一度超過百人關切「包圍選委會門口」，警方也派員加強安全。

李美玲走出選委會時，現場民眾爆出歡呼和掌聲，她亮出收據並高呼「三二七六六張」。李美玲說，這漫長的一天很感謝志工們的支持，共同見證花蓮民主的歷史時刻！她說，查對工作包括輪流進入的志工十多名、見證的律師兩名，以及縣選委會的五人，因人力不多，查對緩慢，中選會對此也很慎重，加派兩人從台北下來協助。

李美玲：一張一張查驗 太高規格了

她說，台東、桃園的連署書都是抽驗，花蓮是一張一張查驗，覺得「花蓮可能是真的太高規格」，但強調沒有用尺量，由於列印格式每一台機器有公差，差距○．一公分、一公分、兩公分都有，經過與協助認定的中選會等共同討論後，只有超過二．五公分以上的才剔除，最後共抽掉十一張，得到「三萬二七六六張」，諧音「刪惡去了了」。

李美玲表示，目前縣選委會只針對格式，不過實際內容查對則須由各戶政事務所進行。

實際內容查對 由各戶政事務所進行

連署書於二日深夜完成點交後，須等到明天五日上班日，十三鄉鎮市戶政所才會來領取連署書帶回查核個資等，罷團志工及律師都擔心選委會只有上鎖，安全性不足，一度打算在選委會外連守三天直到明天早上。後來在警方勸說後離開，沒有留下來守夜。

縣選委會表示，各鄉鎮市戶所帶回所轄的連署書之後，會由專人依照「內政部戶役政系統」在所內做查對工作，包括連署人姓名、身分證、出生年月日、戶籍地址、以及是否設籍四個月以上、是否為非原住民等，錯誤或不明就會被剔除，二階審查期計四十天。

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