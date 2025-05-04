國民黨425硬闖北檢管制區 警方攔阻 藍議員報復？索30年陳抗資料

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署造假案無保請回被撤銷，四月廿五日台北地院重開羈押庭，國民黨主席朱立倫、立委王鴻薇（左）到場聲援，王鴻薇企圖硬闖北署管制區被警方攔阻。（資料照）

2025/05/04 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署造假案無保請回被撤銷，四月廿五日台北地院重開羈押庭，國民黨主席朱立倫、立委王鴻薇到場聲援，王鴻薇企圖硬闖台北地檢署管制區遭警方攔阻。沒想到，國民黨Ｌ姓市議員事後向台北市警局「索資」，要求提供近卅年來北檢周邊相關陳抗、活動資料；消息一出，警界譁然，質疑此舉根本就是在報復警方。

據悉，Ｌ姓議員廿五日當天就向市警局索資，且要求五天後就要收到。承辦單位原認為資料範圍只有「陳抗」，廿九日提供時才知還包含按鈴申告、開記者會等。由於「古早」的紙本資料無從調閱，警方「爭取」數天期限，調閱現存在系統內的百餘筆資料，最終於前天交出。

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議員稱釐清執法細節 警界譁然

警界指出，議員「索資」是因質詢、公務所需，向公家單位取得資料來研究、分析，然而過去也曾有不肖民代，用索資來施壓以達特定目的。

據了解，Ｌ姓議員稱是想釐清警方處理北檢陳抗、活動時，誰可進出管制區，想釐清警方執法細節與準則。不過，官警認為，就算要研究，卅年前民情、警方執法、抗議方式與現在截然不同，有何意義？

另名分局長說，為避免引發政治聯想，警方處理政治色彩高的陳抗事件都極力保持中立；警方當天不讓國民黨成員衝入管制區，跟近來民眾黨支持者多次到北檢集結，警方沒讓他們進管制區，也曾舉牌警告，執法沒有因政治顏色而有差異。

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