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    涉幽靈連署 國民黨中市黨部2黨工收押 中檢：書記長陳劍鋒、總幹事伍康龍 有串滅證之虞

    台中地檢署偵辦國民黨陣營罷綠涉幽靈連署，中市黨部書記長陳劍鋒（左）、第一組總幹事伍康龍（右），聲押獲准。（資料照）

    台中地檢署偵辦國民黨陣營罷綠涉幽靈連署，中市黨部書記長陳劍鋒（左）、第一組總幹事伍康龍（右），聲押獲准。（資料照）

    2025/05/04 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦國民黨陣營罷免民進黨立委蔡奇昌、何欣純，第一階段提議時涉嫌抄黨員名冊，衍生各八十三人與六十六人「提議前死亡」的怪現象，二日搜索國民黨台中市黨部與清水區、大雅區黨部，查扣電腦、手機與黨員名冊，以被告身分傳喚九名黨工，昨天清晨當庭逮捕聲押中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，台中地方法院准予羈押禁見。

    台中地院指出，兩人涉嫌刑法的偽造文書罪、個人資料保護法的「非法處理（或利用）個人資料罪」，伍康龍另涉公職人員選舉罷免法的「未經同意偽造、假冒提議罪」，涉案重大且有勾串、滅證之虞，並考量兩人對台灣選舉罷免制度的危害程度，裁定羈押禁見。

    針對高達一四九人「提議前死亡」的違反常理現象，中檢昨天證實，主因是黨工涉嫌抄黨員名冊。

    另6名黨工交保 限制出境出海

    另外七名被告，台中市黨部第二組總幹事楊大緯、太平區黨部執行長王忠輝與副執行長程翌全、大里區黨部執行長洪麗香，以及劉姓男黨工與王姓女黨工，各十萬至廿萬元交保，均限制出境出海，另一名黨工請回。

    國民黨主席朱立倫等人質疑各地檢署「辦藍不辦綠」，公民團體罷免國民黨中市立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪，也有「提議前死亡」現象，但僅各一人、三人與一人，中檢二日也一併以證人身分約談一位罷免顏寬恒領銜人、二名提議人或家屬，另以「嫌疑人」身分，約談三名提議人或家屬，六人昨天全部請回。

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