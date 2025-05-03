4100億特別條例草案 朝野無異議付委

美國關稅政策來襲，行政院提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，並函請立法院審議。立法院院會昨處理報告事項時，朝野立委皆無異議，將此案交付經濟、財政兩委員會審查。（資料照）

2025/05/03 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕美國關稅政策來襲，行政院提出規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，由於國民黨、民眾黨立委未祭「擋字訣」，立法院院會昨在朝野立委無異議下，交付經濟、財政委員會聯席審查。行政院長卓榮泰表示，他覺得非常欣慰，一定要行政、立法兩院一起合作，速度才能更快。

行政院院會上月廿四日通過特別條例草案，其中支持產業九三○億元；國土安全韌性一五○○億元；照顧民生一六七○億元，涵蓋撥補台電一千億元。卓揆本週一拜會立法院朝野黨團並爭取支持。

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立法院院會昨處理報告事項議程時，在場立委對特別條例草案皆未表達異議，故順利交付經濟、財政兩委員會審查。卓榮泰在施政總質詢時說，非常感謝立法院，聽到院長韓國瑜唸出條例，現場大家都支持，沒有任何異議，他覺得非常欣慰，一定要行政、立法兩院一起合作，速度才能更快。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，面對當前國內外經濟與政局的不穩定情勢，國民黨將以忠誠在野黨的角色，審慎面對特別條例與預算案的審查工作。

另，各部會所提總預算解凍案報告，共計二三八個議案，院會昨大多按程序委員會意見，直接交付所屬委員會查照。少部分因民眾黨團提議而改審查，包含考試院、中選會、僑委會、國家通訊傳播委員會等單位。

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