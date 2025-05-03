大罷免《做功課篇》 小孩淚駁父親： 國家亂七八糟 念書有什麼用

由上百位影視從業者響應的Taiwan Action公民罷免影片計畫，昨推出由王小棣執導的「公民11號」最新短片《做功課篇》，透過一名小男孩質疑父親「你有做功課嗎？」的真摯表演，直擊政治冷漠與逃避現象。（Taiwan Action提供）

2025/05/03 05:30

〔記者許世穎／台北報導〕由上百位影視從業者響應的Taiwan Action公民罷免影片計畫，昨推出由王小棣執導的「公民11號」最新短片《做功課篇》，透過一名小男孩質疑父親「你有做功課嗎？」的真摯表演，直擊政治冷漠與逃避現象，強調民主需要全民參與、認真思考—「功課，是一定要做的！」

影片中父親責怪兒子功課沒寫好，不准他說「沒興趣」，要他完成作業才能睡覺。未料兒子情緒激動反擊：「立法院的事你說沒興趣，媽媽說國家亂七八糟，她很難過，你卻叫她閉嘴。你都不用管嗎？國家亂七八糟我念書有什麼用？」父親啞口無言離家，母親則一邊打便當、一邊接到鄰居電話討論罷免連署：「潛水艇那件事，我可是做足了功課！」語帶雙關，直點大人功課未做的荒謬。

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王小棣透露以「做功課」為題，是因為「人生從不該停止學習」，無論年齡、身分，都該持續理解世界、關心社會，面對如今國內外局勢劇變，直言「還說『政治與我無關』實在說不過去」，更批政黨若不反省，只會讓社會混亂，「大家都看得出來你沒在進步」。

片中童星演出自然動人，是全片焦點。王小棣透露，這名小男孩本身關心政治、台語流利、家教良好。試戲時一聽到「爸爸罵媽媽」就眼眶泛紅，質問父親「媽媽難過你不用管嗎？」完全是真情流露，震撼力十足。

王小棣也不避諱自身常被誤貼「深藍」標籤，「用顏色分類，只讓人看見你沒做功課。」並舉例：「黃國昌是什麼營？應該看他怎麼思考、怎麼行動。」最後感嘆，家家訂報紙的時代已逝，如今資訊容易落入同溫層，建議保持開放視野，別只看自己相信的內容，更以自身臉書為例，刻意保留兩位立場相左的年輕朋友，「不是為了爭辯，而是要聽見他們的痛與堅持—那才是你生活中應該保留的一部分。」

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