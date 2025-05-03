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    首頁　>　政治

    達標117％ 南投罷免游顥二階送件

    南投縣罷免國民黨立委游顥二階連署達標，罷團領銜人林敬桐（左三）昨率志工到縣選委會送件。（記者張協昇攝）

    南投縣罷免國民黨立委游顥二階連署達標，罷團領銜人林敬桐（左三）昨率志工到縣選委會送件。（記者張協昇攝）

    2025/05/03 05:30

    〔記者張協昇、陳鳳麗／南投報導〕南投縣罷免國民黨立委游顥二階段連署達標，「去游除垢」罷團昨宣布已收到二萬三二三八份連署書，達到法定門檻一萬九八三三份的一一七％，並在律師陪同下，到南投縣選委會完成送件；至於南投罷免另名藍委馬文君的罷團，則預定四日下午送件。

    馬文君罷團四日送件

    「去游除垢」罷團昨將裝在六十一個箱子的連署書送抵南投縣選委會，在反共護台志工聯盟、台灣公民陣線等公民團體陪同下，於選委會門口召開記者會，宣布罷免游顥二階連署達標，並高呼「換掉游顥、希望報到」等口號。

    罷團領銜人林敬桐表示，游顥自從進入立院以來，一再提出配合中共等引發爭議的法案，與憲政秩序及民主價值背道而馳，讓南投選民對其問政立場與價值判斷深感失望，且面對罷免的民意浪潮態度傲慢，毫無反省。

    游顥回應，罷團虛張聲勢，且過程都在開民主倒車，包括要脅地方長輩簽署連署書、盜用他人帳號來發動罷免行動等，這是對南投最大的傷害、對民主造最大的業。

    南投縣罷免另名藍委馬文君的「All罷馬」團隊，收到的連署書距離安全目標還差一千份，志工昨全員出動，賣力家訪、設點供連署，全力衝刺，希望能在今晚達標，趕在四日送件。

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