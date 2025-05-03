罷傅二階送件 傅崐萁籲花蓮鄉親：投下不同意票

罷免國民黨立委傅崐萁團體昨遞交二階段連署書，傅崐萁回應表示，尊重民意，也相信絕大多數花蓮鄉親最後會投下「不同意罷免」票。（資料照）

2025/05/03 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕罷免國民黨立委傅崐萁團體昨遞交二階段連署書，傅崐萁回應表示，今年以來到處充斥罷團嘈雜的聲影，對於二階罷免送件，他尊重民意，也相信絕大多數花蓮鄉親最後會投下「不同意罷免」票，「我及服務團隊會嚴格依循選罷法打贏這場仗」。

再批賴政府司法追殺藍白

傅崐萁說，他從去年擔任國民黨團總召以來，被民進黨團總召柯建銘、黨府院以降及至綠媒側翼名嘴天天謾罵誣衊，且在民進黨團動輒癱瘓議事、行政院六度覆議的無理亂政中，他從未忘記二三○○萬人才是國家真正的頭家，更是要為家鄉花蓮全力爭取預算與建設。他細數擔任總召以來通過的財劃法等法案，列為他的政績。

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傅崐萁指出，賴清德上任即將滿週年，提不出一項具體政績，連應對關稅貿易戰都是荒腔走板；害怕過去八年民進黨執政下的光電、疫苗、雞蛋等弊案被揭發，賴政府鋪天蓋地用司法追殺藍白，用國家資源搞大罷免。

傅崐萁強調，他和花蓮縣長徐榛蔚深耕花蓮廿多年，建設地方為民謀福，很多朋友不捨他們被抹紅抹黑，對執政黨喪盡天良追殺在野黨更是痛徹心腑。他要告訴支持者，不要灰心喪志，不能坐視不管，你我手中的選票，就是力戰民進黨綠色獨裁最強的武器。

傅崐萁說，最黑暗的時刻，他絕不屈服，堅定為鄉為民戰鬥到底，有花蓮鄉親做後盾，必將贏來最終的勝利。

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