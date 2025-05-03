傅崐萁「園丁」李慶隆落跑 議員：李肯定知道很多內幕

台北地檢署偵辦立法院國民黨團總召傅崐萁競選小物案，今年三月搜索傅的管家李慶隆台中住處後，李就失聯，檢調昨對李發布通緝。（微光花蓮提供）

2025/05/03 05:30

傅稱李被疲勞訊問「恐懼不已才會失蹤」

〔記者花孟璟、王定傳、劉宛琳／綜合報導〕北檢指揮法務部調查局北區機動站，偵辦國民黨立委傅崐萁親信「戰天下」公司出售競選小物案，但李慶隆自檢方三月十一日傳喚請回後消失，昨由北檢發布通緝。對此，傅崐萁昨晚間回應，他的園丁李慶隆被北檢拘提疲勞訊問，讓李恐懼不已才會失蹤。但花蓮地方對此直呼「太詭異」，縣議員張美慧說，李慶隆肯定知道非常多內幕，擔心可能成為全案的破口，「如果只是區區園丁，為何要躲起來？」

律師：疑為傅的罪嫌設下斷點

律師黃帝穎認為，傅的重要親信李慶隆潛逃，疑為傅的罪嫌設下斷點，宛如前民眾黨主席柯文哲的「橘子」許芷瑜翻版，若競選小物真如傅所說「合法乾淨」，李何必潛逃？傅所辯顯禁不起檢驗，其親信潛逃更凸顯傅涉嫌重大。

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傅崐萁回應，他的園丁李先生休假回台中家時被北檢以相當粗暴的方式、莫須有的事由，搜索拘提去北檢詢問兩次，疲勞詢問時間都非常漫長，且檢察官竟問他年事已高為什麼還不離職？經此詢問後，令李慶隆恐懼不已、身心俱疲，「然後李慶隆就突然失蹤，音信全無」。

傅崐萁批評，對一個二○二四年大選前就經地檢署簽結的舊案，卻在賴清德與民進黨發起整肅消滅在野黨的大罷免期間，再度冷飯熱炒；不只全國四處收押國民黨工及公務人員，又對家人及周遭的工作人員威脅恐嚇，已經引起一個民主國家前所未有的寒蟬效應，這個國家還有司法正義嗎？

依據北檢調查發現，檢察官於三月十一日訊問李慶隆後，李隔日深夜與律師張睿文事務所員工開車進入律師事務所大樓停車場，車輛前後車牌都拔掉，此後李就失聯。

地方消息人士指出，張睿文曾是徐榛蔚曾任董事長的榮亮公司委任律師，負責替榮亮公司在理想大地購地案進行辯護，與傅崐萁家族交好。

民進黨縣議員胡仁順表示，張睿文應該是傅崐萁家御用律師，李慶隆又曾掛名榮亮公司董事，兩人關係應緊密，懷疑張睿文與傅崐萁家族完全就是共犯結構，還協助藏匿。

張美慧也說，李慶隆的狀況令人不禁懷疑，他已被傅崐萁放生切割，就像花蓮市戶政所鍾姓主任、民政處長明良臻一樣成為犧牲品，希望檢調查清真相。

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