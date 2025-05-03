福安礦石稅「火速退稅」 花縣議長張峻：本月定期會將電爆縣府

福安礦石稅「火速退稅」一事，花蓮縣議長張峻強調，「本月定期會將電爆花蓮縣府」。（資料照）

2025/05/03 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨立委傅崐萁二○一六年在花蓮縣長任內，提前廢止舊法、並將礦石稅從每公噸十元大漲至七十元，幸福水泥旗下福安礦業為此提起八件行政訴訟案，縣府連敗，去年五月在議會曾表示會退稅二億餘元，卻到上月才展開退稅及徵補稅作業；民進黨議員張美慧、胡仁順痛批，若非媒體曝光二○二一年七月威脅業者錄音檔，「縣府會還錢嗎？」議長張峻強調，「本月定期會將電爆花蓮縣府」。

議員批若錄音檔沒曝光 「縣府會還錢嗎」

無黨籍花蓮縣議會議長張峻說，經查詢得知，縣府退稅可以不編列預算經過議會審查，但是當年花蓮縣議會曾召開專案會議，要求時任縣府秘書長張逸華、地方稅務局長呂玉枝到場說明，兩人卻信誓旦旦「不可能退稅」，他當時反問「如果退稅，官員是不是要負責」，原來背後內幕竟是以停工來威脅。

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張峻表示，四年前他兩次退回非法礦石稅案審議，但縣府操控「傅隨組織議員」，將反對礦石稅的議員扣上影響縣府財政帽子，還以地方媒體及輿論逼議員就範。他說，本月份縣議會定期大會，縣府非法超徵的二億礦石稅退還給福安礦業，將成為議會監督焦點，他身為議長將與議員本於職責監督，捍衛正義與良知。

張美慧則狂酸，花蓮縣府退還超徵礦石稅，比對當時打壓反對違規礦石稅自治條例的議員，只能說縣府「心虛了」，令人不齒，這就是此地無銀三百兩的最佳案例，若非錄音檔案曝光不法，縣府根本不會還錢。

駁「火速退稅」 縣府：四月中就進行退稅

胡仁順說，縣府藉勢藉端恫嚇業者被人檢舉，據他所知是今年三月啟動調查，多位公務員及縣府高層都被約談，退稅的原因就是因為查辦壓力。胡指出，縣府去年五月就答詢議員說要退稅，卻沒有編列預算，檢調啟動調查，公務員三月開始被約談才會退款。

對此，花蓮縣府強調，福安礦業八個行政訴訟案，在三月十八日最後一案才勝訴確定，縣府勝訴的兩案則是三月底確定，為此「該退的退、改補的補」，上月十四日起展開退稅及徵補稅作業，時間點在媒體報導之前，絕無「火速退稅」。

花蓮縣府地方稅務局長呂玉枝昨下午說明澄清，強調並無火速退稅，過程都依法。（記者花孟璟攝）

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