台中罷團拜虎爺祈福 喊6區全進三階

台中市6個罷免藍委公民團體，昨天齊聚外埔區虎爺祖廟祈福，祈求罷免大成功。（記者張軒哲攝）

2025/05/03 05:30

中二選區差1500份 中三須再衝2千份 中八也逼近門檻

〔記者張軒哲／台中報導〕大罷免第二階段連署倒數，目前台中市尚未達標的中二選區罷免立委顏寬恒的罷團，距離三○二七八份的門檻只差約一五○○份；「中三拒瓔」罷免立委楊瓊瓔連署書則差約二千份，中八選區「一罷擊臣」罷免立委江啟臣收件數也逼近門檻。台中市發起罷免國民黨立委的公民團體昨日齊聚外埔區虎爺祖廟聯合祈福，祈求罷免大成功，虎爺保佑罷團平安過關，台中六個選區全壘打。

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中六 盼再增3千份

網紅「閩南狼」陳柏源昨陪同罷團領銜人一同參拜，並象徵性將連署書過爐祈福，祈求大罷免成功。罷團指出，這場台灣最大的民主罷免行動，歷經近一年，台中罷免團體進入第二階段尾聲，在這段時間，罷免團體經歷各式各樣的挑戰，無論是受到民眾指責謾罵、肢體動作騷擾，所有的困難罷團都撐下來了；祈求虎爺庇佑，罷免連署書審查一切順利，讓罷團成功挺進第三階段投票，讓民團繼續為台灣的民主及罷免權努力下去。

中四 一定破5萬份

中四、中五、中六三個選區二階連署已達門檻，中六選區「敲羅行動」領銜人表示，立委羅廷瑋在立法院表現荒腔走板，希望中六選區選民相挺，盼能再增加三千份連署書，志工也會協助中二、中三、中八選區，讓台中市六個選區攜手進入第三階段。中四選區罷團指出，罷免立委廖偉翔連署書已過門檻，而且一定會衝破五萬份，下週會送出五萬份連署書，讓不愛台灣的藍委聽見人民的心聲。

罷團指出，台中市罷團會在五月五日一起到台中選委會送件，展現大團結氣勢，傳遞台中市民的意見，希望能在台中揮出全壘打，罷免不適任藍委。

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