涉暴力討債 新竹罷團控養生館 與鄭正鈐關係匪淺

民進黨立委郭昱晴（右起）、陳培瑜陪同新竹雙罷發言人林志潔及領銜人戴振博昨日召開記者會，指控養生館涉非法放貸與暴力討債，背後恐有人包庇，要求立委鄭正鈐說明。（記者羅沛德攝）

2025/05/03 05:30

發言人林志潔及領銜人戴振博要求說明 鄭辦公室回應一概不知情

〔記者陳政宇、洪美秀／綜合報導〕國民黨籍新竹市立委鄭正鈐遭質疑動員移工參加四二六凱道集會，紅娥健康養生館老闆何氏卿自稱「主揪」相挺。「新竹雙罷」發言人林志潔及領銜人戴振博昨披露影片和對話截圖，指控何涉嫌對新住民暴力討債，背後恐有人包庇，而鄭正鈐與其「關係匪淺」，至今還在裝睡，呼籲應出面說明。

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鄭正鈐辦公室回應，對於林志潔所稱養生館涉及非法放貸或懸賞通緝，鄭正鈐一概不知情，也未與該場所有任何合作關係。若真有違法行為，應由主管機關與司法單位依法徹查。鄭正鈐支持強化新住民金融教育與法治保障，反對任何形式的剝削與歧視。

毆打新住民 疑背後有人包庇

林志潔及戴振博昨天偕同民進黨立委陳培瑜、郭昱晴，於立法院召開「外籍人員被非法動員反罷免、養生館非法放貸與暴力討債，背後誰包庇？請鄭正鈐委員出來說明！」記者會。

戴振博指出，四二六集會前，有越南籍人士在臉書社團邀請外籍人士參加活動，註明有車接送，每人越南盾八十萬元、換算約新台幣一千元，與鄭正鈐集結的時間很接近；當天紅娥養生館旁，有一群外籍人士頭戴鄭正鈐的帽子，質疑是鄭提供物資動員。鄭正鈐的國會辦公室執行長陳昭彰，同時也是台力人力國際有限公司的董事長，而鄭則與該養生館交情匪淺；鄭正鈐一再宣稱照顧新住民，應出面說明與何氏卿及養生館的關係，關心遭暴力威脅的新住民，不要躲在背後。

欠錢者身分證及照片放臉書追緝

林志潔播放一段吹哨者提供的影片，說明事發地點在紅娥健康養生館，一位越南女性因積欠養生館老闆娘何氏卿的錢，被叫來以暴力方式傷害、追討；何不但涉及暴力討債，還把所有欠她錢的人的身分證及照片放上臉書追緝懸賞，一個人卅萬元。

林志潔說，毆打人的男子疑似為養生館員工，也是何氏卿的密友，明目張膽毆打新住民，是仗了誰的勢？後面有誰包庇？養生館一進門就是鄭正鈐的合照，鄭難道全部不知情？這在民主國家難以置信。

接著，林志潔公布一份對話截圖，內容有一位新住民被毆打到鼻青臉腫的照片，何氏卿傳訊詢問，「我要知道這個人住哪，給我地址」、「不要讓我找到人」、「如果想死我會給他死」。

林強調，這是一個民主法治國家，能夠包容忍受的事情嗎？該養生館涉及違法放貸、暴力討債、組織犯罪，鄭正鈐到現在還假裝睡覺，不願說明背後扮演的角色。

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