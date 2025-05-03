競選小物案 傅崐萁管家落跑 發布通緝 律師涉藏匿交保

立法院國民黨團總召傅崐萁管家李慶隆涉競選小物案落跑。（微光花蓮提供）

2025/05/03 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦立法院國民黨團總召傅崐萁競選小物案，今年三月指揮調查局北機站搜索傅崐萁男管家李慶隆台中住處後，李就失聯；檢調發現，搜索隔晚，李把汽車駛入其委任律師張睿文的律師事務所大樓地下停車場，並將車停在張的車位上，且前後車牌都拆除，檢方懷疑張涉嫌藏匿李，昨指揮北機站搜索張睿文律師事務所，訊後以藏匿隱避犯人罪嫌，諭令張睿文五十萬元交保，並對李發布通緝。

傅崐萁被爆料在本屆立委選前提供多名藍營候選人修容組等競選小物，負責供貨的是花蓮縣「戰天下」公司，該公司負責人蘇意舜曾於傅縣長任內任觀光處長；名嘴溫朗東懷疑傅、蘇合謀，透過疑似中國製競選小物介選，告發傅等人涉反滲透法、商業會計法及偽造文書。

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檢調於二月廿七日兵分五路搜索戰天下公司及蘇意舜住處等處，三月十一日再搜索李男台中住處，三月十四日搜索傅崐萁官邸附近李的住處。

檢調發現，李在十一日被約談後隔晚，與張的員工一前一後開車進律師事務所大樓地下停車場，並將汽車停在張的車位上，且前後車牌均拆除，此後，李就失聯，昨因此搜索張睿文律師事務所。

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