為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷綠涉幽靈連署 搜索國民黨中市黨部 偵訊9黨工

    國民黨台中市黨部涉幽靈連署，檢調搜索黨部8處所。（記者廖耀東攝）

    國民黨台中市黨部涉幽靈連署，檢調搜索黨部8處所。（記者廖耀東攝）

    2025/05/03 05:30

    〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕針對罷免台中市國民黨與民進黨五位立委的第一階段「提議前死亡」現象，且又以罷免綠營立委蔡其昌、何欣純各八十三人與六十六人最嚴重，台中地檢署昨天指揮調查員，依涉嫌刑法偽造文書罪與個人資料保護法等罪名，搜索國民黨台中市黨部與清水、大雅黨部等八處所，約談傳喚中市黨部書記長陳劍鋒等九名被告黨工漏夜偵訊中。

    檢調搜8處所 約談書記長等

    中檢昨天約談的被告，包括國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍、第二組總幹事楊大緯、太平區黨部執行長王忠輝與副執行長程翌全，以及大里區黨部執行長洪麗香等九人，另有四名黨工是證人，共計約談十三名黨工。至於死亡的提議人簽名來自何人之手？是否抄黨員名冊？中檢並未說明。

    中市黨部關閉大門 氣氛凝重

    台中市調查站昨天上午八時許到中市黨部搜索後，黨工關閉大門，氣氛顯得凝重，調查員搜索至十一時，從側門驅車載走資料夾與被告。台中市長盧秀燕對搜索國民黨部，僅僅回應「謝謝」；中市黨部主委顏文正則說，他們確實有擺攤，由於經驗不足，多少會有瑕疵，但無違法。

    針對國民黨主席朱立倫等人質疑「辦藍不辦綠」，中檢昨天也針對公民團體罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪「提議前死亡」各有一人、三人與一人，約談六人偵辦中，包括罷免顏寬恒的領銜人一人，與二名提議人及家屬以證人身分約談，另以被告身分約談三名死亡提議人的家屬，但沒有搜索。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播