罷綠涉幽靈連署 搜索國民黨中市黨部 偵訊9黨工

國民黨台中市黨部涉幽靈連署，檢調搜索黨部8處所。（記者廖耀東攝）

2025/05/03 05:30

〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕針對罷免台中市國民黨與民進黨五位立委的第一階段「提議前死亡」現象，且又以罷免綠營立委蔡其昌、何欣純各八十三人與六十六人最嚴重，台中地檢署昨天指揮調查員，依涉嫌刑法偽造文書罪與個人資料保護法等罪名，搜索國民黨台中市黨部與清水、大雅黨部等八處所，約談傳喚中市黨部書記長陳劍鋒等九名被告黨工漏夜偵訊中。

檢調搜8處所 約談書記長等

中檢昨天約談的被告，包括國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍、第二組總幹事楊大緯、太平區黨部執行長王忠輝與副執行長程翌全，以及大里區黨部執行長洪麗香等九人，另有四名黨工是證人，共計約談十三名黨工。至於死亡的提議人簽名來自何人之手？是否抄黨員名冊？中檢並未說明。

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中市黨部關閉大門 氣氛凝重

台中市調查站昨天上午八時許到中市黨部搜索後，黨工關閉大門，氣氛顯得凝重，調查員搜索至十一時，從側門驅車載走資料夾與被告。台中市長盧秀燕對搜索國民黨部，僅僅回應「謝謝」；中市黨部主委顏文正則說，他們確實有擺攤，由於經驗不足，多少會有瑕疵，但無違法。

針對國民黨主席朱立倫等人質疑「辦藍不辦綠」，中檢昨天也針對公民團體罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪「提議前死亡」各有一人、三人與一人，約談六人偵辦中，包括罷免顏寬恒的領銜人一人，與二名提議人及家屬以證人身分約談，另以被告身分約談三名死亡提議人的家屬，但沒有搜索。

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