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    罷瑤領銜人退出 戴錫欽：更換備補人選有困難

    罷免民進黨立委吳思瑤案領銜人張克晉日前宣布退出領銜，對此罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任昨表示，團隊尚在研究是否以備補領銜人替補。圖為「地動刪瑤」罷免總部成立。（資料照）

    罷免民進黨立委吳思瑤案領銜人張克晉日前宣布退出領銜，對此罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任昨表示，團隊尚在研究是否以備補領銜人替補。圖為「地動刪瑤」罷免總部成立。（資料照）

    2025/05/03 05:30

    〔記者施曉光、李文馨、甘孟霖／台北報導〕藍營罷免民進黨立委吳思瑤的提案領銜人張克晉聲明退出罷瑤行動，代理國民黨台北市黨部主委的台北市議長戴錫欽昨指出，已聯絡上張克晉，對方態度如同書面聲明，但國民黨仍會持續溝通，如果張辭意已決，就會嘗試在期限內取得逾半數提議人同意更換備補領銜人，但他坦承確有困難，並預告本月將在士林北投、中正萬華區各辦一場大型黨員造勢活動，催出黨員參與連署。

    催罷雙吳連署 本月將辦大造勢

    「地動刪瑤」召集人賴苡任發文表示，已向中選會詢問三次確認官方書面格式，未得回應。中選會昨下午回應，已提供罷團關於備補領銜人依法遞補的同意書參考範例。

    中選會指出，罷免吳思瑤案的備補領銜人為詹嘉文，如該選區提議人擬依「公職選罷法」第七十六條第八項的法定要件更換領銜人，而由備補領銜人依法遞補的同意書範本，已經透過電子郵件寄送給該罷免案的媒體聯絡人。中選會強調，絕無吃案，也未給予行政指導。

    賴苡任昨表示，中選會指出罷免案進行中無法更換領銜人，只能由備補領銜人「替補」；但只有滿足「領銜人死亡」，或「第一階段提議人的五十％提出書面申請，同意由備補領銜人擔任領銜人，原領銜人喪失資格」其中一項狀況，才能由備補領銜人替補。

    賴說，目前面臨困境是「備補領銜人」先要有勇氣同意替補，團隊再從第一階段四一○八位提議人當中，找到半數二○五四人簽署書面同意書；根據中選會規定，第一階段送件時罷團必須留一份提議人名冊的影本，但當初連署時沒有請提議人留下電話，要找到這些人，唯一的方式就是根據地址寄出同意書，逐一回收達到二○五四份。

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