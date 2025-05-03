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    首頁　>　政治

    中市黨部遭搜索》藍盼司法勿受操控 綠委籲速查明真相

    國民黨台中市黨部2日上午傳出因疑涉幽靈連署遭檢方搜索，一組總幹事伍康龍遭檢調單位帶上車。（記者廖耀東翻攝）

    國民黨台中市黨部2日上午傳出因疑涉幽靈連署遭檢方搜索，一組總幹事伍康龍遭檢調單位帶上車。（記者廖耀東翻攝）

    2025/05/03 05:30

    〔記者張瑞楨、蔡淑媛、蘇金鳳、張軒哲／台中報導〕台中地檢署昨天指揮調查局台中市調查處等單位，偵辦罷免中市國民黨與民進黨五位立委的第一階段「提議前死亡」案，搜索國民黨中市黨部並傳喚書記長陳劍鋒等十三名黨工（九名被告與四名證人），對此，國民黨中市黨部發表聲明，「司法辦案不應受任何政治勢力干預或操控」，民進黨立委蔡其昌與何欣純異口同聲說，此案牽涉民主體制，希望檢調盡速釐清真相。

    中選會四月向最高檢察署告發，全國各縣市罷免立委第一階段提議，有四十一件「提議前死亡」，台中市部分，國民黨罷免民進黨立委蔡奇昌、何欣純各八十三人與六十六人，公民團體罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪，各一人、三人與一人死亡，兩者差距極大。

    檢也查罷藍委死亡連署

    檢調昨天搜索國民黨中市黨部時，也一併約談偵辦罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪的「提議前死亡」，其中，以證人身分約談三人，包括罷免顏寬恒的領銜人一人，兩名提議人與家屬，另以偽造文書等罪名的被告，約談三名過世提議人的家屬，據指出，這三名被告疑似填寫過世長輩親屬為罷免提議人。

    蔡其昌說，期盼檢調單位能協助釐清真相，追出幕後黑手，此事嚴重衝擊台灣民主制度，任何操弄與舞弊，都是挑戰民主最核心價值；何欣純則說，她相信且盼望司法儘速查清真相。

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