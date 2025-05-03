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    首頁　>　政治

    鄭文婷赴監院檢舉 促彈劾張淵翔 謝國樑

    基隆市府前民政處長張淵翔涉非法濫用戶政系統查個資暗助罷免，基市議員鄭文婷昨赴監察院檢舉基隆市長謝國樑及張淵翔，要求依法調查、彈劾。（記者叢昌瑾攝）

    基隆市府前民政處長張淵翔涉非法濫用戶政系統查個資暗助罷免，基市議員鄭文婷昨赴監察院檢舉基隆市長謝國樑及張淵翔，要求依法調查、彈劾。（記者叢昌瑾攝）

    2025/05/03 05:30

    〔記者方瑋立、盧賢秀／綜合報導〕基隆市政府民政處前處長張淵翔涉嫌非法濫用戶政系統查詢個資，協助國民黨黨工罷免市議員連署。基隆市議員鄭文婷昨前往監察院，檢舉張淵翔及基隆市長謝國樑，指基市府至今不見任何檢討，內控機制失靈，盼透過監院調查讓本案水落石出，依法彈劾、調查釐清真相。她也質疑，張不惜犧牲官位挑戰法律，背後一定有下指導棋的黨政高層當其靠山。

    謝國樑昨表示，他還是鼓勵公務員能夠對整個事件說清楚，市府政風跟資訊相關的單位，會積極了解還有沒有後續可能發生的問題，配合偵辦也要做積極的宣導及防堵，他不允許以後再有這樣的事情發生。謝表示，等到相關案情釐清，他一定會道歉、也一定要道歉。

    謝國樑：案情釐清 一定會道歉

    鄭文婷昨表示，來監院是為對謝國樑及張淵翔提出檢舉，張因涉嫌擅自盜用戶政系統協助罷免在野議員案，掀起軒然大波，然而迄今未見基隆市府有啟動任何檢討機制，也未對其任內其他行為展開調查，或檢討未來如何防弊。

    鄭文婷認為，基隆市府的內控機制已經失靈，同時欠缺自我反省能力，須以外部力量進行通盤檢討，才能夠面對、改正錯誤。她強調，基隆市戶政系統一定有分層管理，為何處長可以進到系統查詢卻不被發現，市府跟謝國樑絕對有督導不周的失職責任，在內控機制上有所疏失，此事始終沒有得到釐清。

    鄭文婷指出，罷免在野議員牽涉到黨派利益，張涉嫌違法行為違反「行政中立法」、「公務員服務法」以及「個人資料保護法」等，皆應受到彈劾，而謝國樑是否涉及違法則有待釐清。她也質疑謝所謂等到案情釐清才道歉，難道是要等到謝有參與其間犯行被發現嗎？

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