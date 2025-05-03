涉查個資助罷綠》基隆2戶政主任10萬 戶籍員3萬交保

基隆市長謝國樑表示，等相關單位調查告一段落，他一定會道歉。（記者盧賢秀攝）

2025/05/03 05:30

〔記者林嘉東、楊國文／綜合報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員鄭文婷連署書有多件死亡連署案，查出時任基隆市民政處長張淵翔涉利用戶政系統查連署人個資，一日再約談中正區戶政事務所主任江鑒育、安樂區戶政事務所主任林芬芸，與拷貝戶政事務所機房內戶政系統電磁紀錄，查出安樂區戶政事務所資深女戶籍員吳慧貞疑受林芬芸指使，協助查詢罷免連署人個資；檢方漏夜複訊後，諭知江、林各十萬元交保，吳員三萬元交保。

基隆地檢署聲押張淵翔，基隆地院裁定四十萬元交保，檢方不服提起抗告。高院昨天駁回基檢抗告。高院裁定表示，張淵翔涉犯偽造私文書罪嫌重大，但張已坦承犯行，相關證據已扣案，一審裁定張以四十萬元交保，並未違反比例原則，且一併對張限制住居以防範其逃亡，應已具有相當強制性，可做為羈押的替代手段，檢方抗告無理由。

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張淵翔交保 基檢抗告遭駁回

基隆地檢署上月廿八日指揮調查局基隆市調查站搜索國民黨基隆市黨部，約談黨部主委吳國勝、仁愛區主任張金發等七人後，掌握時任民政處長張淵翔利用民政處戶政系統查詢連署人個資，助藍營通過罷免鄭文婷案進入第二階段連署，廿九日向法院聲請羈押張淵翔，但法院以張淵翔已坦承犯行，無羈押必要，裁定張四十萬元交保，檢方不服卅日晚間提起抗告。

檢方提起抗告後，一日下午指揮基隆市調查站約談中正區戶政事務所主任江鑒育、安樂區戶政事務所主任林芬芸、拷貝戶政系統電磁紀錄，釐清藍營補交罷免鄭文婷提議人名冊前，除了張淵翔外，還有哪些人查詢過連署人個資；經偵訊林、江與比對安樂區、中正區戶政系統電磁紀錄後追出，安樂區戶政事務所資深女戶籍員吳慧貞進入戶政系統查詢連署人個資；檢方深夜複訊後，諭知林、江各十萬元交保、吳員三萬元交保。

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