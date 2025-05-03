冷眼集》「反綠共」很大條

朱立倫昨天在出席國民黨台北市黨部會議時，再次把「反綠共」呼為口號，希望以此動員護衛面臨罷免風暴的五席黨籍立委。（記者方賓照攝）

2025/05/03 05:30

記者鄒景雯／特稿

「反綠共」這個標語在藍白兩黨的四二六集會提出後，一度遭親紅媒體以社論規格進行批鬥，指責國民黨「邏輯錯亂、自我矮化」，未料朱立倫主席相當嘴硬，昨天在出席該黨台北市黨部會議時，再次把「反綠共」呼為口號，希望以此動員護衛面臨罷免風暴的五席黨籍立委。說明此一提法不是一時口誤，而是蓄謀已久，才會面臨質疑，亦不改其志。既然如此，這就是很大條的事情，國民黨不能信口開河，未來必須說到做到。

何謂「綠共」？按照朱主席的定義是：「比共產黨還共產黨」；甚至直指「就是賴清德」。如此硬拗，所言差矣。因為按照這個說法，「綠共」豈不在共產黨之上，成為上位概念，並且等於賴清德，習近平望其項背？而國民黨做為共產黨的手下敗將，早載入史冊，至今未見復國平反，莫非更等而下之？則三個黨上流、次流、末流俱分；真是你好大、我好怕，長他人志氣、滅自己威風，沒見過此等不擊鼓、卻鳴金的帶兵者，朱立倫實在語無倫次。

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要讓「綠共」恢復詞彙的表達性，應該視共產黨為最大的統稱，紅共、藍共、綠共皆在其項下。論比例，紅共最大，綠共為小支。從民主台灣的國家利益出發，三者都不可掉以輕心。前不久陸續破獲、起訴、判刑的民進黨籍共諜，即是綠共的行為表現之一。國民黨呼籲大家要「反綠共」，這是理所當然，言所當言，也才具有正當性。同理可證，反藍共，反紅共，反其所服膺的共產黨，更是一體多面，勢在必行。歸結而言，以「反綠共」為起手式，後續擺在國民黨面前的，不是別的，只剩下「反共」這條路。所謂「很大條」的道理在此。

國民黨是怎麼「反綠共」的，今後要以同樣的規格「反藍共」，才不會雙標。當前在國民黨的旗幟下，有多少潛伏的共諜、同路人？國民黨頭人在言行上是否避嫌？黨員前往中國訪問時，是否力行「反紅共」，一律拒絕聽訓、與宴？現在都成了朱立倫與國民黨必須立即給國人清楚交代的責任。否則如何累積「反綠共」的底氣。

按照「反紅共」的標準作業程序，從二○○五年黨主席連戰前往北京會晤胡錦濤，雙方簽署「連胡公報」以來，國民黨一直執行的是「親紅共」，從未「反紅共」，而且愈演愈烈。前不久副主席夏立言赴中才晤過紅共，今年馬英九計畫再次訪中，紅共露不露臉，早就是共產黨儀式的一部分，朱立倫曾負面表列？又能奈其何？多年做足了口是心非，現在如何「反綠共」，無疑更是大條中的大條。

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