罷綠委涉「幽靈連署」 多位國民黨幹部遭收押》朱批賴法西斯 綠斥為保大位抹黑

民進黨發言人戴瑋姍批評，國民黨惡罷綠委大抄特抄名冊，已非個案可掩蓋的醜陋行為，更遑論是盜用市民個資的荒謬手段。（資料照）

2025/05/03 05:30

〔記者施曉光、甘孟霖、陳政宇／台北報導〕藍營推動罷免民進黨立委涉及系統性的「幽靈連署」，各地檢調單位積極偵辦、多位黨務幹部涉案收押，國民黨主席朱立倫昨持續大罵賴清德總統，說賴就是法西斯、希特勒。民進黨則回批朱立倫，指朱為保住黨主席大位，抹黑總統獨裁，持續以謊言包裝犯法行為，逃避應負的責任。

轟朱謊言包裝犯行 逃避責任

朱立倫表示，賴清德總統自去年五二○就任以來，「對內鬥爭，對外無能，除了家暴，一事無成」，把自己人當成敵人，還要把大家趕去天安門抗議，把大家抓起來當罪犯也很行，打擊政敵更是創下民主國家紀錄，剷除反對黨，罷免在野黨立委，歷史上只有一個人做過這種事情，就叫希特勒。

請繼續往下閱讀...

朱指出，希特勒過去抓人時，大家都不講話，最後所有的反對黨都被抓起來，連說話的機會都沒有，這就是法西斯、希特勒，「比共產黨還共產黨的『綠共』，就是賴清德！」

檢調昨搜索國民黨台中市黨部，並帶走多名黨工，朱立倫說，所有鷹犬都依照賴清德態度對在野黨不斷追殺，相信人民的力量是偉大的，民進黨怎樣惡搞，人民都會站出來。

對於朱立倫一再攻擊賴總統和司法，民進黨發言人戴瑋姍回擊指出，朱為保住黨主席大位的一己之私，推青年當人頭、假連署、真抄名冊，各種奧步一一被抓包，東窗事發後不檢討自己便宜行事，卻以攻擊司法不公、抹黑總統獨裁等脫序言行，企圖轉移自身違法行徑。

基隆盜用市民個資 手段荒謬

對於基隆市政府前民政處長張淵翔涉嫌利用戶政系統查個資、協助罷免連署，國民黨則稱不評論個案。民進黨反批，國民黨惡罷綠委大抄特抄名冊，已非個案可掩蓋的醜陋行為，更遑論是盜用市民個資的荒謬手段，朱立倫為保大位，面對過錯不知檢討，持續以謊言包裝犯法行為，逃避應負的責任。

戴瑋姍說，張淵翔已坦承開戶政系統盜用市民個資的犯行，朱立倫與基隆市長謝國樑至今不願道歉，國民黨反以「不討論個案」為由，持續攻擊司法中立性；但個案一個個冒出來，顯示並非個案、而是通案，這是重大弊案，更是台灣民主史上的醜聞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法