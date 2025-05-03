為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免基隆林沛祥 曹興誠今宣講

    推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥，領銜人陳青逸說，連署書已達二○八八○份，距法定門檻尚差九五一四份。 （記者俞肇福攝）

    推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥，領銜人陳青逸說，連署書已達二○八八○份，距法定門檻尚差九五一四份。 （記者俞肇福攝）

    2025/05/03 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥的民間團體「基隆絕沛」昨天公布連署書已達二○八八○份，距離中央選舉委員會規定的法定門檻為三○三九四份，尚差九五一四份；發起連署罷免林沛祥的領銜人陳青逸表示，安全目標為三萬八千份，五月廿三日前要將第二階段連署書送交中選會，罷團期盼民眾能在下週六（十日）前繳交。

    對此，林沛祥表示，他還是那一句話「尊重」，尊重民主社會中公民自主的權利，身為民意代表他願意被檢視；林沛祥強調，面對罷免，他不會迴避，更有信心迎接挑戰。他將繼續用行動證明自己，在立法院替基隆爭取更多的建設與資源，站在第一線為市民發聲，相信基隆市民的眼睛是雪亮的，會繼續努力，讓基隆變更好。

    連署差法定門檻9514份

    為了能夠衝刺一波連署氣勢，「基隆絕沛」罷團將於今天（三日）十三時到十六時舉辦宣講活動，地點在成功國小圍牆旁的光一路橋下。

    主辦單位除了邀請聯華電子創辦人曹興誠之外，還有去年推動罷免基隆市長謝國樑的領銜人戴璟安、山海公民拆樑行動發言人李晏蓉、立法委員沈伯洋、「鷹爸」徐柏岳、八炯、板橋罷免國民黨立委葉元之大刪元發言人莫莉、民主進步黨發言人吳崢、資深媒體人鍾年晃、皮筋兒KOL、HOW皓皓以及創作歌手徐小花等人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播