罷免基隆林沛祥 曹興誠今宣講

推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥，領銜人陳青逸說，連署書已達二○八八○份，距法定門檻尚差九五一四份。 （記者俞肇福攝）

2025/05/03 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥的民間團體「基隆絕沛」昨天公布連署書已達二○八八○份，距離中央選舉委員會規定的法定門檻為三○三九四份，尚差九五一四份；發起連署罷免林沛祥的領銜人陳青逸表示，安全目標為三萬八千份，五月廿三日前要將第二階段連署書送交中選會，罷團期盼民眾能在下週六（十日）前繳交。

對此，林沛祥表示，他還是那一句話「尊重」，尊重民主社會中公民自主的權利，身為民意代表他願意被檢視；林沛祥強調，面對罷免，他不會迴避，更有信心迎接挑戰。他將繼續用行動證明自己，在立法院替基隆爭取更多的建設與資源，站在第一線為市民發聲，相信基隆市民的眼睛是雪亮的，會繼續努力，讓基隆變更好。

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連署差法定門檻9514份

為了能夠衝刺一波連署氣勢，「基隆絕沛」罷團將於今天（三日）十三時到十六時舉辦宣講活動，地點在成功國小圍牆旁的光一路橋下。

主辦單位除了邀請聯華電子創辦人曹興誠之外，還有去年推動罷免基隆市長謝國樑的領銜人戴璟安、山海公民拆樑行動發言人李晏蓉、立法委員沈伯洋、「鷹爸」徐柏岳、八炯、板橋罷免國民黨立委葉元之大刪元發言人莫莉、民主進步黨發言人吳崢、資深媒體人鍾年晃、皮筋兒KOL、HOW皓皓以及創作歌手徐小花等人。

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