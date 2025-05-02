張淵翔坦承非法查詢戶政系統 鄭文婷：謝國樑應公開道歉

民進黨基隆市議員鄭文婷昨天下午具狀基隆地院聲請定暫時狀態假處分，希望基隆市選委會正在進行罷免她的程序暫停，等刑案偵查有結果後，再讓罷免案繼續進行。 （記者林嘉東攝）

2025/05/02 05:30

聲請假處分 要求罷免連署暫停

〔記者林嘉東、俞肇福／基隆報導〕基隆市政府民政處長張淵翔坦承非法查詢戶政系統資料，協助藍營罷免民進黨基隆市議員，法院上月廿九日裁定四十萬交保，張隔天辭去處長職務，民進黨基隆市議員鄭文婷認為，罷免連署過程明顯違法，昨下午具狀向基隆地院聲請定暫時狀態假處分，要求她的罷免連署案必須等刑事偵查告一段落後，才能繼續進行；她也強調，基隆市長謝國樑應向全體基隆市民道歉，並建立求償機制，讓這段期間個資有被盜用的市民有求償管道。

謝：會讓公務員理解保密義務

謝國樑受訪時表示，公務員有絕對保密的義務，根據公務員服務法第五條，不管是否為主管業務、是不是在職，對於職務相關訊息要絕對保密，發生這件事情（指張淵翔違法）他會認真看待，立即來導正，進行一系列宣導，務必讓公務員理解更清晰。

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針對基隆地檢署查出國民黨基隆市黨部主委吳國勝透過中國通訊軟體微信成立「勝之群組」罷免連署群組，與多位核心成員聯繫，商議罷免她的相關事宜，鄭文婷表示，微信是中國掌控的通訊軟體，中國有可能透過微信隨時監控市民言行，基隆市民戶政資料有沒有出現在微信系統裡面，基隆市府要講明白，否則市民戶政資料被中國輕易取得，市民將無法安心。

鄭文婷指出，謝國樑口口聲聲說對違法行為零容忍，下屬發生這樣的醜聞，不應該向市民道歉嗎？對市民戶政資料遭到盜用查詢，謝國樑應向全體市民道歉，並應建立求償機制，讓被盜用的市民有求償管道；若有市民擔心個資遭違法盜用，她的服務處即日起受理市民申請，她會將市民申請資料造冊後交給內政部，透過內政部全國戶政系統查詢有無被盜用，若有她會協助市民向市府求償。

謝國樑昨則說，將要求市府公務員加強保密，針對外界質疑的通訊軟體（指微信），期盼員工不要使用。

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