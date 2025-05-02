二階送件起跑》台東黃建賓1.6萬件 桃2涂權吉4.1萬件

「全力一擊」罷免國民黨立委涂權吉的公民團體昨將連署書送交桃園市選舉委員會。（記者周敏鴻攝）

2025/05/02 05:30

〔記者劉人瑋、周敏鴻／綜合報導〕台東挫賓行動罷免總部昨天以步行方式前往台東縣選委會繳交二階罷免連署書，總收份數超過一萬八千份，經志工篩選審核後，最後繳交共一萬六千七百七十一份，遠超門檻一萬一千五百卅四份，實際達成率為一四四％，成為一階交件第一名、最早領表、二階連署全台最早交件的罷團。

挫賓全台第一 罷涂桃園拔頭籌

罷免桃園市第二選區國民黨立委涂權吉的「全力一擊」公民團體，昨天也將第二階段收到達法定門檻一三三．九％的四萬一三三七份連署書，送達桃園市選舉委員會，成為「光復桃園，六區全罷」中拔頭籌的團隊。

請繼續往下閱讀...

挫賓行動領銜人洪銓政表示，台東罷免立委黃建賓是全台最早交件的罷團，希望能帶動全台其他區域「大罷免，大成功」。副領銜人陳家彬則說，台東地廣人稀，初始招募志工困難，後來許多的年輕人、上班族及家庭主婦陸續來加入，才能讓這次二階罷免能順利完成，更感謝台東縣民一同參與，交件後距離投票可能還要兩個月，期間團隊會延續罷免議題以提高未來三階的投票率。

縣選委會監察小組召集人江志遠說，連署書將依法點收後上報中央選舉委員會並做公告。依中選會規定，各地選委會收到罷免案連署人名冊後，立法委員、直轄市議員與縣市長罷免案應於四十天內查對，若不足規定人數，由各地選委會通知領銜人於十天內補提，且以一次為限。

黃建賓以聲明稿回應，這一切都是綠營欺負台東人少所做的政治鬥爭，他上任一年多來推動財劃法修法，年增加台東一百三十四億元預算；刑法修法，虐童者加重其刑至二分之一；兒童及少年性剝削防制條例修法，嚴懲持有兒少性影像者；公益揭弊者保護法通過，提供吹哨者實質法律保障。呼籲民眾對罷免案投下不同意票。

罷免涂權吉案領銜人Rick昨天上午十點，在數十名志工與民進黨桃園市議員游吾和、鄭淑方、魏筠陪同下，前往桃市選委會送件，罷團呼籲大家繼續努力，使「大罷免，大成功」，讓舔共立委下台。

桃園市另五個選區罷團夥伴仍在街頭奮戰，盼能衝刺安全份數，拜託民眾利用這兩天的最後機會儘快連署，共同完成歷史性的一步。

挫賓行動罷免總部昨天前往台東縣選委會繳交二階罷免連署書，本島台東到離島蘭嶼、綠島罷免連署書悉數送達。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法