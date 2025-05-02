達成率全國第一 罷免傅崐萁今送件

罷免傅崐萁花蓮收件超過32777份，達成率超過169%，今天早上將送件花蓮縣選委會。（微光花蓮提供）

2025/05/02 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全台大罷免戰火愈燒愈旺，花蓮罷免立委傅崐萁民團「微光花蓮」歷經連署書格式錯誤，發起民眾重簽後，反而激起反傅的民氣，短短半個月從一萬七千份衝破三萬二七七七份，達成率為一六九．○六％，比徐巧芯還高，奪下全國第一名寶座，罷傅民團微光花蓮表示，今（二）日上午九點將送件花蓮縣選委會！

達成率169％ 比徐巧芯還高

花蓮第二階段罷免連署書法定交件日是五月四日，罷團微光花蓮前天公告，二階連署書在今天零時起停止收件，然而廿九日爆出的花蓮礦石稅錄音檔、傅崐萁被檢調懷疑是幕後藏鏡人，事件發酵又為罷傅添上最後一根稻草！「微光花蓮」上月卅日晚間提前宣布「進度超前突破」，連署書數量已到三萬二七七七份，諧音「刪惡去去去」。

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微光花蓮昨指出，清楚感受到花蓮人對於國家現況的焦慮、更期待花蓮能改變，雖然有恐懼、有壓力，這次花蓮人選擇勇敢面對「傅隨組織」，站出來連署，展現了勇敢、韌性與堅持，他們相信「花蓮人準備好了」，今（二）日上午九點將帶著花蓮公民的力量，遞交連署民意至花蓮縣選委會。

微光花蓮發言人Ｗ先生說，傅崐萁被記者堵麥克風問礦石稅，面對爭議永遠答非所問，總以為自己可以躲過，但這次的罷免傅崐萁獲得大成功，進度遠超過門檻一萬九三七七份，「下一步就是人民出來投票同意罷免」，讓傅崐萁滾蛋！

對於「達成率竟超過徐巧芯」，志工都相當高興，直呼「這一陣子擱下手邊事情全力衝刺，一切都值了！」

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