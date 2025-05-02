花蓮縣府逾2億礦稅 急還福安礦業

花蓮縣政府地方稅務局長呂玉枝昨晚強調，福安礦業退稅的原因主要是案件已明朗化，且退稅程序是半個月前就已著手進行。（資料照）

2025/05/02 05:30

〔記者花孟璟、王錦義／花蓮報導〕媒體上月廿九日揭露，花蓮縣政府一級主管涉威脅幸福水泥旗下福安礦業，超徵二億多元的礦稅案件要撤告，否則不惜處停工，錄音檔案曝光引發軒然大波！由於罷免花蓮立委傅崐萁的二階連署書達成率全國第一，昨天傳出縣府在罷免壓力、案件以貪污治罪重啟調查之際，已急忙將二億五千萬元礦稅匯還給福安礦業。

花蓮縣府證實退稅

針對消息人士指稱「花蓮縣府火速退稅」說法，花蓮縣政府地方稅務局長呂玉枝晚間強調，退稅的原因主要是案件已明朗化，且退稅程序是半個月前就已著手進行，需要進行多項行政程序、開傳票等，整個作業直到領到退稅款，時間約需兩星期，絕非「火速退稅」，且按照法規有加計利息，共退稅款約二億餘元，沒有到二億五千萬元。

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呂玉枝指出，退款二億多元稅款主要是二○一六年礦石稅修法後的八個案件，以及二○二○年花蓮縣政府在縣長徐榛蔚任內也有兩件勝訴，當時福安礦業為了避免被行政執行，僅透過行政救濟先繳一半三十五元，由於全案三月份法院已經結案，因此福安礦業還需補稅款六千多萬元，一來一回就不到二億元。呂玉枝說，相信廠商會如期補稅，因為如果沒有在繳稅期限三十天內補稅，將會被加徵十％滯納金，對業者也是不小的負擔。

不過，傅崐萁任內的二○一六年八件案子，縣府與福安礦業雙方纏訟八年、縣府連二十敗，還提起大法官解釋、縣府聲請再審也都遭法院駁回，因此早就在去年五月應該退稅。消息人士表示，呂玉枝所說的三月確定應該是指徐榛蔚任內的兩件勝訴，至於為何這時間要退款，原因應是被檢舉後，檢方已經開始約談公務員，在壓力之下才做出退款。

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